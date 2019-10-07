高鐵南延左營方案 交通部將以OT為規劃方向

（中央社記者潘姿羽台北7日電）高鐵南延屏東以左營方案為優先考量，交通部報告指出，初步構想將以OT模式為未來規劃方向，這部分將納入後續綜合規畫階段，與財主單位及台灣高鐵公司協商討論。

立法院財政委員會今天邀請主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、國發會主委陳美伶、交通部次長黃玉霖、台灣高速鐵路股份有限公司董事長江耀宗就「高鐵南延相關評估、財源及財務規劃」進行專題報告，並備質詢。

交通部指出，高鐵南延的左營方案是由高鐵左營站經高雄市仁武區、鳥松區、大樹區，跨越高屏溪後於屏東市六塊厝設站；此方案全長約17.5公里，工程經費約新台幣619億元，不含車輛購置的工程經費則約554億元。

由於交通部與台灣高鐵簽訂的「台灣南北高速鐵路興建營運合約」，範圍僅包含台北（汐止）至高雄（左營）高速鐵路的興建、營運，高鐵延伸屏東路線並不屬於合約範圍。

交通部說明，高鐵南延案將由政府編列預算推動建設，並由政府與營運機構協商營運階段的權利義務及分工細節，初步構想將以OT模式（營運－移轉）為未來方向，這部分將納入後續綜合規畫階段，與財主單位及台灣高鐵公司協商討論。

財委會中，立委多關注高鐵南延案的財政問題，交通部次長黃玉霖表示，交通部將來不會補貼高鐵左營到屏東站的營運成本。

交通部最後強調，高鐵延伸屏東不只是屏東地區民眾長期訴求，也是政府推動環島高快速鐵路網，以及東西部走廊均衡發展的重要計畫，希望獲得各界支持。（編輯：紀淑芳）1081007