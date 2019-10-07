美台國防工業會議召開 因應虛假訊息納議程

（中央社記者王承中台北7日電）美台國防工業會議將於今天在美國馬里蘭州召開，會議主題延續去年，聚焦在台灣的整體防衛構想，並進一步探討台灣如何因應虛假訊息、斬首作戰等各層級的威脅。

美台國防工業會議於美東時間6日在馬里蘭埃利科特市（Ellicott City）召開3天。台灣代表團由國安會副秘書長陳文政、國防部副部長張冠群率團出席。國民黨則派出國民黨立委江啟臣、許毓仁，及前國防部副部長陳永康、國安局前駐美中將特派員田在勱與淡江大學副教授黃介正等人與會。

根據會議議程資訊指出，美方則派出美國國防部印太安全事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）、美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）與會，層級和往年相當。

今年美台國防工業會議主題延續去年，聚焦在台灣的整體防衛構想（Overall Defense Concept, ODC），會議以威脅程度及台灣未來軍隊的需求分成5個論壇，探討台灣如何面對有限軍事行動的封鎖、禁運、斬首作戰，並討論衝突升高到全面戰爭的可能性，以及台灣面對網路、兩棲、空中及網路攻擊的因應對策及盟國可能扮演的角色。

今年的會議，除了探討中高程度的威脅，以及全面戰爭的可能性，針對中低程度的威脅有所著墨，包含網路安全、虛假訊息等問題，並就台灣能否因應低強度的威脅進行討論。同時，也會討論台灣的國防需求，包含人口變化、志願役的招募、培訓及留營，能否應對挑戰。

根據議程規劃，張冠群、莫健、黃介正、海大衛將分別在美東時間7日先後發表專題演講，而台海安全研究中心主任梅復興、陳永康、許毓仁、民進黨立委王定宇、國防院副執行長歐錫富、駐美代表處政治組長趙怡翔，以及美國知名學者易思安（Ian Easton）、費學禮（Rick Fisher）等人，則將在各論壇擔任主持人、講者。（編輯：黃國倫）1081007