國慶大會登場 蔡總統談話受矚目

（中央社記者王承中台北10日電）以「攜手世界．台灣耀飛」為主題的國慶大會今天在總統府前登場，總統蔡英文將在上午10時25分發表國慶談話。大會壓軸由國造經國號戰機、AT3教練機組成大雁隊形飛越總統府。

今天是中華民國108年國慶日，以「攜手世界．台灣耀飛」為主題的國慶大會，序幕暖場活動將在上午8時45分在總統府前熱鬧展開，由陸軍專科學校熱舞演出，接續樂旗展演，以及台灣培德體育會帶來舞獅表演，替大會揭開序幕。

隨後，三軍樂儀隊及海軍陸戰隊特勤隊則帶來花式操槍、反恐戰技表演，接續由陸軍黑鷹直升機、海軍S-70C直升機、陸軍阿帕契攻擊直升機、陸軍眼鏡蛇攻擊直升機組成的旋翼機隊，飛越觀禮台前上空。

上午10時，國慶大會正式開始。首先將由歸化取得中華民國國籍的雷敦龢神父和鋼琴家藤田梓，與30位東南亞新住民共同唱國歌。同時，陸軍航特部的兩架CH-47運輸直升機將吊掛國旗，飛越總統府前的觀禮台。

蔡總統將在立法院長、國慶籌備委員會主委蘇嘉全的陪同下，於上午10時25分由總統府內出來進入會場，接受國防部聯合樂儀隊行致敬禮。隨後，蔡總統將發表國慶談話。由於中共總書記習近平日前在建政70週年閱兵式上提及要堅持「和平統一、一國兩制」方針，蔡總統的談話將揭示下階段國家3目標。

上午10時54分，在憲兵指揮部快反連的54輛哈雷重型機車的前導下，23台國慶花車遊行隊伍陸續進場，其中推動國機國造、國艦國造的漢翔、台船則是首度參與國慶花車遊行，漢翔花車上的主題，是日前才出廠的首架新式高教機「勇鷹號」。

整場活動的壓軸演出則是，國機國造的空軍經國號戰機、雷虎小組AT3教練機分別以5機組成大雁隊形的空中分列式，通過總統府上空，其中雷虎小組通過時機尾還施放紅白藍三色的彩煙，預計整個國慶大會活動約在上午11時57分結束。（編輯：蘇龍麒）1081010