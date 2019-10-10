國慶大會登場 雷敦龢藤田梓新住民領唱國歌

中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日上午在總統府前廣場舉行，由歸化取得中華民國國籍的神父雷敦龢（前排右2）和鋼琴家藤田梓（前排右），與30名東南亞新住民共同唱國歌。中央社記者王騰毅攝 108年10月10日

（中央社記者王承中台北10日電）民國108年國慶大會今天登場，今年邀請歸化取得中華民國國籍的雷敦龢神父、鋼琴家藤田梓，以及由數十位身著各國服飾的新住民女性組成的越裔之星合唱團，齊聲領唱國歌，展現多元包容。

以「攜手世界．台灣耀飛」為主題的國慶大會上午10時在總統府前登場。今年國慶大會領唱國歌的代表，邀請歸化取得中華民國國籍的雷敦龢、藤田梓，以及由越南、印尼、泰國、菲律賓等身穿各國服飾的新住民女性組成的越裔之星合唱團，齊聲領唱國歌。

而在國歌演唱時，兩架陸軍CH-47SD運輸直升機，先後吊掛巨幅國旗進場並飛越觀禮台，傳遞出軍民同心讓台灣更好，飛躍到國際。

藤田梓1954年從日本大阪音樂大學畢業，1961年與台灣知名音樂家鄧昌國結褵，從此將台灣當作另一個家。她在1985年於台北創辦中華蕭邦音樂基金會，為台灣培育出無數的鋼琴人才，也不遺餘力提升台灣音樂環境及民眾音樂鑑賞能力。

藤田梓曾於1999年獲波蘭總統親自表揚蕭邦節勳章及頒發感謝狀，2010年更獲第14屆台北文化獎，對於近50年來的台灣音樂教育奠下了堅實的基礎，也在今年以特殊功勳，成功歸化中華民國國籍。

雷敦龢在1986年來台，專研中國古典哲學及其英文翻譯，並於1995年起於輔仁大學教書，半年後升專任，隸屬法律學院，以人權教育為專長，參與廢除死刑的研究，目前注重於猶太教及浩劫的研究。

雷敦龢定期於週末在天主教新竹教區耶穌會負責的區域，以神父的身分協助牧靈工作，尖石鄉與五峰鄉為主要服務區，並在2018年歸化中華民國國籍， 繼續為全國人民服務。

另外，今年國慶大會也邀請行腳作家吳鳳擔任主持人之一。吳鳳本名吳承鳳，來自於土耳其，2006年獲教育部獎學金，來到台灣攻讀研究所。2011年主持「愛玩客」，並於次年獲金鐘獎行腳節目主持人獎，為第一位外國人獲得金鐘獎肯定的藝人。

吳鳳於2018年以「高級專業人才」身分，正式取得中華民國身分證，並於今年元旦升旗典禮領唱國歌。目前與妻子、二個女兒定居在台灣。（編輯：蘇志宗）1081010