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首頁 / 政治

逾6千僑胞返台參加國慶 近年新高

最新更新：2019/10/10 11:51

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）今天是雙十國慶日，僑委會表示，根據今年報到資訊，共約6188名海外僑胞返台參加國慶活動，遠超過原本預期的人數；其中來自美國的僑胞居多。這也是自2016年以來，人數最多的一次。

僑務委員會於5日至9日辦理僑胞返台參加國慶的報到作業，原本預估今年有5400至5800名僑胞返台辦理報到手續。不過，至9日晚間10時報到截止，共約6188名、來自63個國家或地區（含港澳）的僑胞辦理報到手續，其中以美國居多，共有1557人；另外，也有從奈及利亞、俄羅斯、納米比亞、哥倫比亞等國的僑胞返台一同歡慶。

僑委會指出，返台僑胞可自由選擇參加國慶大典、晚會及焰火等活動。今天上午在總統府前的國慶大典約有2700名僑胞出席，由來自澳洲雪梨的僑胞代表林栢梧在大會致詞。

另外，僑委會表示，9日晚間在桃園舉辦的國慶晚會有3500多名僑胞出席。10日晚間在屏東舉行的國慶焰火，也會有僑胞前往參加。

根據僑委會資料，2016年返台參加國慶的海外僑胞報到人數約有3800人，2017年有5939人，2018年有5930人。今年人數突破6100，是近年最高。（編輯：蘇志宗）1081010

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