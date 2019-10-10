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108年雙十國慶
108年國慶大會邀歸化取得中華民國國籍的雷敦龢神父、鋼琴家藤田梓，以及由新住民組成的越裔之星合唱團領唱國歌，展現多元包容；壓軸由國造經國號戰機、AT3教練機組成大雁隊形飛越總統府。長達42分鐘的國慶煙火晚間8時在屏東河濱公園施放。
108年雙十國慶
新聞專題
108年雙十國慶9/22

荷眾議院挺台國際參與 外交部：提升各領域合作

最新更新：2019/10/10 16:09

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）荷蘭眾議院日前首次表決通過動議，籲請荷蘭政府支持台灣參與國際組織。外交部今天表示，感謝荷蘭眾議院以具體行動展現對台灣的支持；未來將與荷蘭持續提升各領域的合作與友好關係。

外交部發布新聞稿表示，荷蘭眾議院8日以壓倒性票數通過執政聯盟所屬基民黨（CDA）及在野黨政治改革黨（SGP）連署的修正動議案，籲請荷蘭政府參照美國及澳洲等國公開支持台灣的作法，在歐盟架構下尋求各種可行方案，支持台灣參與國際組織及相關事務。外交部對此表達感謝。

外交部指出，荷蘭眾議院不分黨派都關切中國擴張武力，威脅包括台灣等週邊國家，認為荷蘭政府應加強與台灣及其他亞太區域內的國家進行合作，因此針對荷蘭行政部門的「荷蘭與中國：新的平衡」報告提出相關動議，其中包含支持台灣參與國際事務。

外交部說，這項動議不僅表達荷蘭國會的意向，也彰顯荷蘭民意對中國近年施展「銳實力」及在各地迫害自由民主人權的高度關切，並支持台灣有意義參與國際組織。「未來我方將與荷蘭持續提升各領域的合作及友好關係」。

在中國持續打壓台灣外交空間之際，荷蘭等理念相近國家國會挺身支持台灣特別具有意義。（編輯：楊凱翔）1081010

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