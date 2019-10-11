蘇貞昌主持桃捷綠線動工 肯定鄭文燦有遠見

（中央社記者邱俊欽桃園11日電）行政院長蘇貞昌今天參加桃園捷運綠線動工儀式，推崇桃園市長鄭文燦能力佳、政通人和、有遠見。鄭文燦說，重大建設就是「前人種樹、後人乘涼」，目前一切幫總統蔡英文連任。

蘇貞昌上午參加桃園捷運綠線GC02標動土儀式，他推崇鄭文燦能力好、人緣佳，從再度連任市長，就可以知道獲得廣大市民的支持。

蘇貞昌對著台下的鄭文燦笑著說，要當總統的人身體更要好，「我可以預言，綠線在完工的時候，鄭文燦極有可能以總統的身分主持典禮」。

他也談到，鄭文燦很會跟中央爭取預算，桃園捷運如果沒有動工，未來就不會有更好的發展，因此一個市長要具備遠見。

鄭文燦在典禮結束受訪說，重大工程建設就是「前人種樹、後人乘涼」，他沒有設想下一步，目前一切幫總統蔡英文連任。另外，捷運從開工到通車時間很長，「未來不管做什麼，都會參加完工典禮」。

桃園市政府捷運工程局表示，桃園捷運綠線GC02標從桃園市八德區介壽路到桃園區延平路，橫跨八德及桃園兩大行政區，預計民國115年通車；為了配合捷運線形，未來將與捷運三鶯延伸線共構，可聯結雙北，打造北北桃軌道生活圈。（編輯：唐聲揚）1081011