總統選舉連署 呂秀蓮籲加速達30萬份

（中央社記者王淑芬高雄11日電）前副總統呂秀蓮投入2020總統選舉，今天在高雄出席參選連署說明會，她批評藍綠總統參選人傾中、傾美，讓台灣成了「石磨仔心」，主張「三安」，並促支持者加速連署，要達30萬份連署書。

呂秀蓮由喜樂島聯盟秘書長郭倍宏等人陪同出席在高雄漢王飯店舉行的連署說明會，數百名支持者熱情參與。

呂秀蓮針對昨天國慶活動藍綠總統參選人的致詞左右開弓，她批評國民黨韓國瑜傾中、民進黨總統蔡英文傾美，讓台灣在兩國間成了「石磨仔心」，她主張台灣要和平中立，對中、美要對等關係、愛好和平。

她呼籲大家一起改變台灣的命運並提出堅持台灣「三安」，也就是國家安全、社會安定、人民安心的主張。

她說因為決定投入選舉的時間很晚，連署行動應該要加速，並馬上回收連署書；原本希望能以今年是美麗島事件40週年為連署目標盼有40萬份，但因時間倉促，至少要有30萬份才能達到參選連署門檻。

外界關心現階段連署份數，呂秀蓮表示，連署書都還在陸續回收中，尚未統計。希望大家踴躍連署，「拿1份連署書，希望能送回5份、10份連署書」。

根據「總統副總統選舉罷免法」，連署人數須達最近1次立法委員選舉選舉人總數1.5%，也就是28萬384人的數額。（編輯：謝雅竹）1081011