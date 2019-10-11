駐瑞士處國慶酒會 籲支持台灣捍衛民主自由

駐瑞士代表處10日晚間在伯恩市舉辦雙十國慶音樂會，駐瑞士代表黃偉峰（講話者）上台介紹舒米恩（左）、旅瑞音樂家及樂團等。（駐瑞士代表處提供）中央社記者唐佩君布魯塞爾傳真 108年10月11日

（中央社記者唐佩君布魯塞爾11日專電）駐瑞士代表黃偉峰昨天晚間主持雙十國慶酒會，致詞表示台灣雖然面對中國打壓，但不會屈服威權者的壓力，呼籲瑞士友人支持台灣就是捍衛民主與自由。

駐瑞士代表處今天表示，10日晚間在首都伯恩市舉辦慶祝中華民國108年國慶酒會暨音樂會；黃偉峰致詞時說明台灣政經社會最新發展，特別提到據瑞士世界經濟論壇（WEF）最新公布競爭力報告，台灣在全球排名第12名、亞太第4名，表現亮眼。

黃偉峰說，台灣位在民主與獨裁、自由與奴役、人權與野蠻的前哨，且面對來自對手的壓制，致使被排除在多數國際組織的活動之外，如聯合國、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL）等。

但他說，台灣不會因遭打壓而放棄幫助國際社會的責任，也不會屈服於威權者的壓力，期盼瑞士友人支持台灣，因為台灣人民不僅捍衛台灣，同時捍衛民主與自由。

他也向在場人士說明，總統蔡英文在國慶演說中提到捍衛國家主權、壯大台灣、克服挑戰，讓中華民國台灣在國際舞台上抬頭挺胸，勇敢自信。

瑞士聯邦國會友台小組主席穆利（Felix Muri）致詞時說，瑞士與台灣共享民主價值，他將與國會友台小組成員一同努力提升台瑞經貿關係，促成經濟合作協定（ECA）洽簽並支持台灣參與國際組織。

這場酒會計有聯邦及地方政府官員、國會議員、使節團成員、政黨代表、文化、商界、媒體人士、僑團領袖、留學生代表，以及駐日內瓦辦事處處長王良玉與中華民國常駐世界貿易組織（WTO）副代表趙光訓等約200多名來賓出席，場面歡欣，氣氛熱烈友好。

駐處今年精心安排活動，與旅瑞大提琴家簡碧青及其夫婿瑞士作曲家穆勒（Fabian Muller）合辦音樂會，另邀請原住民歌手舒米恩及瑞士阿爾卑斯山傳統樂團Kapelle Alderbuebe一同演出，透過音樂促進台瑞交流。（編輯：郭中翰）1081011