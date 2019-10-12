駐義外館急難救助年逾兩百件 陳建仁視察打氣

（中央社記者黃雅詩羅馬12日專電）副總統陳建仁11日視察駐義代表處，慰勉駐外人員的辛勞。駐義代表李新穎表示，義大利是國人最熱門旅遊地之一，該館每年處理急難救助案達兩百多件，在全球各外館中名列前茅。

李新穎表示，駐義代表處非常積極處理急難救助，但人員、資源有限，所以也藉著僑界力量，近期已在米蘭與威內托（Veneto）大區，分別成立僑界急難救助協會。

陳建仁夫婦出訪教廷，11日上午抵達羅馬機場後，前往位於羅馬的駐義代表處聽取業務簡報。

陳建仁表示，去年10月他率特使團到教廷參加先教宗保祿六世封聖大典，也曾訪視駐義代表處，對大家致力推動台義政經、文化、學術、觀光等各方面交流，留下非常深刻的印象。

陳建仁稱讚台義雙邊各項實質關係不斷深化，例如義大利政府今年六月開放台灣護照使用機場「自動查驗通關系統」，給台灣旅客極大方便。

陳建仁表示，台義雙邊交流愈來愈頻繁，除了華航每週有三班班機從台北直飛羅馬，長榮航空也將於明年2月開啟台北-米蘭新航線，每週將有4班直航班機，他希望駐義代表處未來在台義現有友好基礎上，持續深化雙邊合作。（編輯：王永志）1081012