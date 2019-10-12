立委競選小物超吸睛 購物袋藥盒實用性高

（中央社記者陳俊華、蘇龍麒、劉冠廷台北12日電）2020立委選舉將近，競選小物也成參選人發揮創意的焦點，除了要吸睛，實用性也是考量重點，例如購物袋、放大鏡、藥盒等，讓民眾能隨身攜帶，更達到宣傳效果。

2020立委選舉進入倒數階段，立委拚連任，除了在國會問政表現受關注外，站路口、市場掃街等拜票行程也少不了，因此發想出許多有創意的競選小物，除了常見的扇子、面紙、口罩外，也越來越講求實用性，菜瓜布、新北市垃圾袋等都相當搶手。

民進黨立委呂孫綾即發揮創意，將競選廣告的帆布回收再利用，經過刷洗、裁切、縫製各項工序，做成兼具環保概念又實用的募款小物「綾蔡包」環保購物袋，且每個環保袋都不重複，保證獨一無二。

為了吸引選民目光，呂孫綾特製重達5公斤的「拜票氣球」，夜晚還會發光，相當醒目，呂孫綾更親自背著「拜票氣球」跑行程、站在街口向選民問安，吸睛效果不錯。

民進黨立委蘇巧慧則推出卡片式的「看呼清放大鏡」，讓長輩不用戴眼鏡，就能方便看字，廣受長者歡迎，詢問度超高。

蘇巧慧說，最近還遇到長輩從皮夾中拿出4年前她參選立委時發送的放大鏡，到現在還隨身帶著使用，可見這項小物既靈巧又實用，更能達到宣傳效果。

國民黨立委李彥秀的競選小物，也瞄準了長輩們必備的隨身藥盒。她說，現代人忙於生活，年輕人吃健康食品、長輩固定服藥情形都很普遍，如果家中沒有用藥或健康食品的需求，小盒子也可以拿來放鈕扣等小物品，這項競選小物之後會在健康講座等場合發放。

國民黨立委許淑華則是準備了旅行隨身包。許淑華說，現在大家常出門遊玩，這個隨身包可以讓大家放入自己的隨身物品，像是男生可將手機、零錢、鑰匙等放在包包中，女生則可以放入化妝品、行動電源等。（編輯：紀淑芳）1081012