邱昌嶽：內政部次長轉任中選會委員有先例

（中央社記者陳俊華台北14日電）立法院內政、司法及法制委員會今天聯席審查中選會委員人事同意權案。中選會委員被提名人邱昌嶽表示，自己沒有黨籍，內政部常務次長轉任中選會委員也有先例，應回歸理性辯論。

中選會委員目前出缺1人、4人11月3日任期屆滿。行政院8月提名東吳大學政治學系特聘教授兼人文社會學院院長黃秀端、內政部常務次長邱昌嶽、高雄大學財經法律學系教授陳月端、政治大學政治學系副教授林超琦及成功大學政治學系副教授蒙志成等5人為中選會委員，函送立法院審查。

中國時報今天報導，國民黨立委林為洲表示，中選會委員應由超越黨派人士擔任，但民進黨所提名人選，過半數具親綠色彩；其中黃秀端曾是民進黨廉政委員、邱昌嶽去年擔任總統府第二局長時，遭爆料疑有婚外情，「但仕途仍不受影響，被認為與綠營高層的關係非比尋常」。

邱昌嶽會前受訪時表示，自己沒有黨籍，也是公務人員，本來就要行政中立，沒有所謂色彩問題，是屬於中華民國的公務員，從第一天到最後一天離開公務體系，都是秉持這樣的想法，「媒體的解讀有點太超過，根本不是事實」，應該回歸理性辯論。

邱昌嶽表示，內政部常務次長擔任中選會委員是有先例的，且在辦理選舉事務時，地方民政工作資源需要內政部協調，戶政部分則有候選人、連署人身分查對、選舉人名冊編列等，也需要戶政幫忙；執行選舉過程中，警政也很重要，選票的安全、治安等問題都需要內政部協調。

黃秀端說，她不只擔任過民進黨的廉政委員，在前台北市長郝龍斌任內曾任台北市政府廉政委員、公督盟理事長等，這些職位都是希望扮演公正角色，她也從來沒有民進黨籍。

黃秀端表示，中選會就是公正的角色，辦理的就是選務，甚至連選政都不是中選會職責；每個人都有自己的偏好，但關鍵是在這個職位上能不能扮演好中立、獨立機關的角色，主要是要看之後的表現是否能維持公正的角色。（編輯：蘇志宗）1081014