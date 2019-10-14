被問是不是100分主委 馮世寬：讓我繼續努力

（中央社記者游凱翔台北14日電）曾說自己是「100分部長」，前國防部長馮世寬轉任退輔會主委後，今天首次在立法院備詢，面對立委質詢是否也是「100分主委」，馮世寬說，「讓我繼續努力後再來回答」。

前國防部長、國防安全研究院董事長馮世寬，8月接任國軍退除役官兵輔導委員會主委後，今天上午首次到立法院外交及國防委員會業務報告；會前媒體詢問馮世寬久別重逢立法院的心情如何，馮世寬笑稱：「沒有心情。」

由於馮世寬在國防部長任內赴立法院備詢時，曾說自己是「100分部長」引起討論。民進黨籍立委蔡適應上午質詢時表示，馮世寬現在是否也是「100分主委」；馮世寬則一改過去幽默風格，謙虛的表示：「讓我繼續努力後再來回答這個問題。」

國民黨立委馬文君也詢問同樣的問題，馮世寬則解釋，他擔任退輔會主委迄今才2個月，目前才剛巡視完所有的榮民之家，但退輔會系統的醫院還沒去訪視，因此希望給他一點時間作業完成，並了解還有什麼努力之處後，再來替自己打分數。

馬文君也詢問，退輔會主委李文忠日前曾提出17項退輔會的改革建議，是否已轉換成為具體的措施。馮世寬回應，退輔會很重要的就是廉政，不只是廉潔還要依法行政，他舉例，採購作業不管在哪個單位都為人詬病，因此要從各個方面增加考核、訓練來督導改進。

但馮世寬也指出，一個單位中出現瑕疵並不代表不努力，退輔會勇於找出問題，是很勇敢且值得尊敬的單位。（編輯：林孟汝）1081014