逾8成民眾認為 總統參選人氣候政見影響投票意願

（中央社記者張雄風台北14日電）環保團體綠色和平今天公布台灣氣候變遷危機意識民調結果，有83%民眾認為總統參選人的氣候政見會影響投票意願；綠色和平也發表氣候曙光宣言寄給各參選人，並依回應評分。

綠色和平公布「台灣氣候變遷危機意識民調」結果，綜觀總統參選人政見，超過9成民眾認為氣候變遷導致極端氣候已經影響到日常生活，同時有高達83%民眾認為總統參選人提出的氣候政見將影響到投票意願。

綠色和平特聘專案主任蔡篤慰受訪時表示，不管是現任政府、總統參選人，大部分提出的政見都屬中短期、或是沒有可行步驟，而目前總統參選人的政策也較缺乏深度、廣度和時間長期性。

蔡篤慰說明，雖然電力是能源使用占比最高的地方，但減碳應廣泛運用在運輸、工農業等方面，才能達到聯合國跨政府氣候變化專門委員會（IPCC）全球升溫不超過1.5度的目標；政策長度也建議是30年之後，如果只到2025年或2035年其實不夠。

她指出，再生能源在過去10年發展很快，成本也隨之下降了70至80%，但台灣發展再生能源時間不長，成本還有很多下降空間；再生能源不穩定性也有很多輔助系統，國外也有許多案例可以參考，會愈來愈成熟。

蔡篤慰說，現在國內有一些銀行已加入不參與燃煤發電融資，希望不管是個體、企業、政府，都能往建立自己再生能源的發電系統，或業務上思考對抗氣候變遷的方向考慮。

綠色和平也發表「氣候曙光宣言」，會後將宣言製成問卷寄給各總統參選人，包含能源轉型、減碳、適應氣候變遷等面向，並依據參選人回覆內容與公開發言評分「氣候領袖」指數，將於網站公布結果。

這次台灣氣候變遷危機意識民調委託大社會股份有限公司於今年9月1日至9日進行，成功訪問1126位成年人；在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.92%。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081014