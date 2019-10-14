國際刑警組織15日大會 台訴求參與未獲回應

（中央社記者顧荃台北14日電）國際刑警組織（INTERPOL）大會15日登場，台灣1月下旬致函國際刑警組織主席，訴求以觀察員身分參與大會並使用全球警察通訊系統，但至今未獲得回應。

國際刑警組織第88屆大會10月15日到18日在智利聖地牙哥舉行。

國際刑警組織成立於1923年，為僅次於聯合國的全球第二大政府間國際組織，也是全球最大打擊與防制犯罪警察合作平台，總部位於法國里昂，目前有194個會員國，主要確保及促進各國刑警間的相互合作。台灣1961年加入，但1984年中國大陸申請入會後，就被迫退出。

知情人士今天表示，台灣今年是第三度向國際刑警組織叩關，1月下旬刑事局致函國際刑警組織南韓籍主席金鍾陽，提出三大訴求，包括台灣以觀察員身分出席大會、使用國際刑警組織「I-24 /7全球警察通訊系統」以及參與相關教育訓練活動，但至今國際刑警組織都沒有回覆。

知情人士說，台灣曾在2016年與2018年向國際刑警組織訴求參與大會，但回覆皆是不當援引1984年要求台灣退出的決定，指台灣不具備成為觀察員的資格，要求台灣與北京聯繫處理。

知情人士表示，去年加強洽詢國際協助，推案獲得5個理念相近國家支持，11個友邦致函秘書長。今年推案重點是強化國際支持與國際文宣，不僅美國支持力道比去年強勁，也已有12國國會、130多名議員以通過決議文或聯名致函方式支持台灣參與。

他坦言，參與國際刑警組織最大阻礙還是中國，此案難度還是很高，但希望能夠為明年的推案打基礎，讓各國能了解台灣對國際共同打擊犯罪有所貢獻，以及台灣警察體系被排除在外，會造成打擊犯罪的缺口。

知情人士舉例指出，台灣不能使用全球警察通訊系統，無法獲得即時完整的情資，過去曾有一名韓國籍通緝犯欲入境台灣，但因台灣收不到紅色通報，不知此人被國際通緝，形成治安漏洞；日前一名伊拉克籍男子在台殺害岳父母後逃亡出境，花費4個月辦案，但若能獲得國際情資協助，應只需要1到2週就能破案。

他說，2017年發生一銀ATM盜領案後，歐洲刑警組織邀請台灣赴歐洲交流分享相關經驗與情資，並在台灣協助下瓦解背後的國際犯罪集團，若台灣能加入國際刑警組織，情資流通將會更有效率。（編輯：張均懋）1081014