刑事局長投書羅馬大報 籲挺台參與國際刑警組織

（中央社記者黃雅詩羅馬15日專電）羅馬第一大報「訊使報」（Il Messaggero）網站昨晚刊登刑事警察局長黃明昭投書，他呼籲國際社會支持台灣以觀察員身分，參與國際刑警組織今天開始在智利舉行的會議。

黃明昭指出，維護全球治安和社會正義的需求，應該超越地域、種族、政治的藩籬之上，但中國把台灣視為自己領土的一部分，拒絕讓台灣參與任何國際組織。

黃明昭表示，台灣無法參與國際刑警組織，就無法獲取「I-24/7全球警察通訊系統」及「遭竊及遺失旅行證件（SLTD）資料庫」的即時犯罪情資，更無法參加相關國際活動與教育訓練，恐將成為全球反毒、治安、反恐聯防網絡的重大漏洞。

他在投書中指出，台灣雖然處於艱困條件下，對於打擊國際犯罪仍不遺餘力，曾成功發現許多國際犯罪案例，但只有讓台灣加入國際刑警組織，即時取得國際犯罪情資，台灣警方才能和各國警方更緊密合作，一起有效打擊國際犯罪。

投書還指出，毒品販運之類的犯罪活動，往往涉及跨國和跨地區，造成偵辦上困難重重，隨著犯罪方法不斷翻新，各國都更需要從其他國家的經驗中學習。

投書表示，電子和網路欺詐都是超越國界的，是業務分工複雜的高組織性國際犯罪，犯罪集團會在不同國家建立非法電信平台，利用網路和其他通信技術跨國欺詐，讓當地警方很難單從國內制止此類活動。

投書指出，台灣要協助打擊這些跨國犯罪案件，就必須加入國際刑警組織，透過國際合作查明犯罪活動根源，遏止洗錢管道，杜絕非法收入，最終徹底消滅國際犯罪組織與跨國毒品欺詐交易等。（編輯：林憬屏）1081015