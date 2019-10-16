韓國瑜請假拚選舉 柯文哲：為高雄捏一把冷汗

（中央社記者梁珮綺台北16日電）高雄市長韓國瑜請假拚總統選舉，台北市長柯文哲今天說，為高雄市捏一把冷汗，這不是正常國家該有的現象，但選舉得花時間，他能理解，只是韓國瑜「一步錯、步步錯」。

他也表示，自己對於要不要參選2020總統，至今仍是猶豫不決，因他對市政還是有責任，如台北市第一果菜市場與魚市場流標2次，「我去選總統，保證game over」。

柯文哲上午出席台北市政府秘書長兼秘書處長交接典禮，接受媒體聯訪時作上述表示。

韓國瑜今天起請假3個月，投入總統選舉，將不列席市政總質詢及總預算交付，市長一職由副市長葉匡時代理。

對此，柯文哲表示替高雄「捏一把冷汗」，因高雄市政恐停擺3個月，認為這不是正常國家該有的現象，如果由副市長代理，「那以後都不要選市長好了」。

柯文哲坦言，人一天只有24小時，韓國瑜蠟燭兩頭燒，確實很慘，他舉自己去年競選台北市長連任為例，在市政府上班到最後一刻才請假拚選舉，「選到差點掛掉」，理解選舉需要時間，只是韓國瑜「不需要走到這一步，第一步走錯，現在沒辦法，只好請假了」。

至於總統蔡英文是否也應請假競選連任，柯文哲認為，蔡總統自己決定就好，並稱自己下週將到市議會進行專案報告，主題是黨政分離，他認為市議員辦公室都有助理，應先示範如何做到「黨政分離」。

就黨政分離而言，柯文哲說，台北市政府在法律上絕對站得住腳，因法律是道德最低標準，「我敢說，我是全台灣最黨政分離的」。

另外，新北市長侯友宜指出，捷運民生汐止線屬於「大動脈」，對雙北居民都有幫助；柯文哲今天重申，應釐清基隆河谷交通整合計畫，務實推動。（編輯：李錫璋）1081016