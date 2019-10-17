韓國瑜喊廢一例一休 勞團批口號治國

（中央社記者吳欣紜、王淑芬17日綜合報導）國民黨總統參選人韓國瑜今天說當選後將廢除一例一休，勞工團體批評，韓國瑜根本不清楚一例一休，明顯口號治國，籲韓國瑜不要像去年選舉喊太平島要挖石油一樣「隨便說說」。

韓國瑜今天參拜內埔天后宮、昌黎祠後表示，「一例一休」這段時間實施以來，企業主和勞工怨聲載道，若當選總統，會主動廢除一例一休。

對於韓國瑜說法，全國產業總工會理事長莊爵安接受中央社記者訪問時說「莫名其妙」，認為韓國瑜應講清楚要廢除一例一休的什麼東西，否則就是口號治國。

莊爵安指出，一例一休的立法宗旨就是要落實勞工週休二日來讓勞工有合理休息，回想當初實施時雖然勞方跟資方都跳腳不滿，但哪些業別碰到哪些問題，大家一直都在想辦法解決、討論。

莊爵安指出，一例一休實施到現在，未來應該朝更好方向發展，怎麼會突然說要廢除一例一休。莊爵安直言，韓國瑜會喊要廢一例一休，根本原因就是他根本不了解一例一休。

莊爵安強調，韓國瑜若真的有政策就拿出來說清楚，這都能夠公開討論，甚至韓國瑜要偏向資方，這也都可以，怎麼會只丟個廢除一例一休，很明顯是口號治國，「不懂東西就在胡扯」。

高雄市產業總工會副理事長江健興則反問，韓國瑜要檢討一例一休「是要增加勞工工時嗎」，台灣的勞工已經過勞了，「請韓國瑜放過台灣的勞工」。

他說，韓國瑜上任不到一年，對勞工權益沒有任何建設性成果，好不容易勞工可以因一例一休降低工時為每週40個小時，非常不容易。

江健興也質疑韓國瑜到底清不清楚什麼是一例一休，難道要增加勞工工時，呼籲韓國瑜不要像去年選舉時說太平島要挖石油一樣「隨便說說」。

江健興指出，先進國家都在減少工時；或許一例一休讓一些雇主認為法令太僵化被綁死，該檢討的是彈性不足的問題，不應該是要增加勞工工時，他也擔心，如果讓不了解制度的人當上總統該怎麼辦。（編輯：張芷瑄）1081017