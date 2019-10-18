總質詢談兩岸論述 蘇貞昌賴士葆唇槍舌戰

立法院會18日進行施政總質詢，國民黨立委賴士葆（圖）一開頭就問行政院長蘇貞昌，最近是不是吃飯都配「彈藥」，一再攻擊國民黨總統參選人韓國瑜；在他心中，蘇貞昌把自己降格，就像總統蔡英文的競選總幹事。中央社記者裴禛攝 108年10月18日

（中央社記者陳俊華台北18日電）立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委賴士葆與行政院長蘇貞昌唇槍舌戰，蘇貞昌說，賴士葆對自己人講一堆情緒的話，對中國卻一句話都不講；賴士葆說，他絕對反對一國兩制台灣方案。

立法院會今天進行施政總質詢，賴士葆一開頭就問蘇貞昌，最近是不是吃飯都配「彈藥」，一再攻擊國民黨總統參選人韓國瑜，在他心目蘇貞昌把自己降格，就像是總統蔡英文的競選總幹事；蘇貞昌說，委員只有一直罵，沒有好好談國政，「以委員的學問，在國會殿堂只有這樣，有點可惜」。

賴士葆接著詢問，兩岸經濟合作架構協議（ECFA）是否將在明年終止。國發會主委陳美伶表示，條文裡面沒有寫明年到期，「目前沒有收到任何中方要終止的訊息」，當然希望能夠繼續。

蘇貞昌則說，中國想要拿下台灣，極權國家用什麼手段都可能，中國不是用經濟在看事情，一切是為政治服務，跟台灣不一樣，「我們有立法委員可以在這裡講話不用負責」；賴士葆說，他對選民負責，怎麼會不用負責。

蘇貞昌接著說，在中國沒有這種制度，「中國有國會議員可以指著（中共國家主席）習近平、可以指著（中國國務院總理）李克強這樣問嗎？」賴士葆說，「我也不能指著蔡英文啊，蔡英文不在這裡啊」。

蘇貞昌說，台灣的國會議員可以替中國講話，中國有替台灣講一句話嗎？前幾天有一個台灣人在中山陵前面拿著中華民國國旗，就被要求寫悔過書，賴士葆怎麼不講半句話，「你不要對中國一句話都不講，對自己的人講一堆情緒的話」。

賴士葆說，「我敢講啊，我反對一國兩制，怎麼不敢講？」蘇貞昌反問，「你敢對中國講嗎？」賴士葆說，「我敢。」蘇貞昌又問，當習近平講一國兩制台灣方案時，賴士葆為什麼都不說話？

賴士葆說，「我絕對反對」，他就在國會殿堂上講，他也說，他是立委，要蘇貞昌不要反問他問題；蘇貞昌則說，他們是在對話。（編輯：蘇龍麒）1081018