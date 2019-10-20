全球健康論壇登場 陳副總統盼強化疾病防治網

（中央社記者張茗喧台北20日電）台灣全球健康論壇今天登場，副總統陳建仁表示，台灣是全球衛生體系重要成員，盼和各國分享台灣經驗強化疾病防治網；衛福部長陳時中也說，盼透過此論壇建立更友好的國際關係。

衛生福利部、外交部舉辦的「2019台灣全球健康論壇」（2019 Global Health Forum in Taiwan）今天登場，今年以「如何邁向永續、安全與健康的21世紀都市生活？」為主題，共有來自33個國家、83名講者官員及國內各領域專家近1500人參與，陳副總統與會致詞。

陳副總統表示，目前許多傳染病已不分國際，位於太平洋與印度洋之間的台灣不僅是醫學重鎮，也是全球衛生體系重要成員，希望與各國合作、分享台灣經驗，建立更全面的疾病防治網路。

陳時中指出，這個論壇10多年來參與的專家學者逐年增加，今年更創下最多參與人數紀錄，並且首度與環保署合作探討環境與健康議題，進一步擴大論壇影響力，建立更友好的國際關係。

衛生福利部表示，根據世界銀行（World Bank）資料顯示，2007年全球生活在都市的人口首次超過人口總數的50%，2018年更已逾41億人、占人口總數的55.3%，因此都市環境的品質將對公共衛生產生日益重要的作用，包括廢棄物處理、安全用水、衛生設施和傷害預防等問題，也和貧窮、健康等議題息息相關。

為協助全球面對都市化帶來的挑戰，聯合國頒布全球永續發展目標第11項目標「促使都市與人類居住具包容、安全、韌性及永續性」，即涵蓋永續發展的交通運輸系統、安全與可負擔住宅、具包容性、一體性以及可永續發展的定居規劃與管理、強化綠色空間等。

衛福部指出，期盼透過這次論壇由健康、環境的觀點切入，探討如何以現有資源建立更健康的都市環境，展現跨國界、跨部會、跨專業聯手打造地球健康與實踐生命健康的理念。（編輯：管中維）1081020