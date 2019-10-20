民眾黨搶票凶 時力自評揭弊問政路線具優勢

（中央社記者王揚宇台北20日電）台灣民眾黨今天公布第2波區域立委參選人名單，同屬第三勢力的時代力量首當其衝，時力發言人陳志明說，時力有過去4年的問政續效，和民眾黨的「不可預測性」截然不同，有信心獲得民眾支持。

陳志明並分析，黃國昌和柯文哲的年輕族群支持度都很高，但黃國昌在主權、揭弊和認真問政的路線相當清晰。他請大家試想，「送10個黃國昌進立法院，和送10個柯文哲進立法院」背後所代表的差異為何。

台北市長柯文哲在8月成立台灣民眾黨，時代力量立委黃國昌就曾直言，造成最大衝擊的是時代力量。隨著民眾黨公布第2波區域立委參選人名單，選將的背景橫跨藍、綠，對於立委戰局掀起不同影響。

時代力量發言人、新北黨部主委陳志明說，民眾黨目前公布的區域立委參選名單，沒有跟時代力量「強碰」，而且時力考量距離選舉時間所剩不多，已暫緩區域立委提名。這個跟民眾黨提名策略，有很大的差異。

不過陳志明也提到，在宜蘭縣立委選區，因時力接觸的對象已經有在地經營，參選條件不大一樣，目前還未確定是否提名。

如果民眾黨未來還有新一波的區域立委提名人選，與時代力量目前所提名的5個選區有所衝突，陳志明表示，樂見在地民生議題能被廣泛討論，而且時力在「先行經營」的前提下，有信心能獲得民眾的支持。

至於民眾黨搶食政黨票所產生的衝擊，時代力量黨主席徐永明提出3大因應策略，分別為政策、優秀不分區人選及時力在立法院的價值與路線。

徐永明解釋，這次的選舉主軸為「公平正義改變台灣」，因應這個大方向，時力會提出囤房稅等政策，「屆時再看民眾黨要不要拿香對拜」，時力也會要求其他政黨與總統候選人表態。

徐永明說，關於不分區名單，藍、綠兩大政黨都出現爭議，民進黨有派系跟家族問題，國民黨則是黨主席想要爭取安全名單；其他政黨名單讓人感覺都是舊的勢力，時代力量名單絕對是改革突破，也會凸顯其他政黨的保守。

至於時代力量的不分區名單何時公布，陳志明表示，預計10月底或11月初。

徐永明也提到，時代力量過去在立法院有很多問政績效與紀錄，民眾可以預期時力未來在立院扮演的角色與價值；而民眾黨現階段的人選跟政策，都讓人覺得方向不穩定，再加上他認為柯文哲不會在不分區名單內，這樣的話，民眾黨的黨團會由誰來主導，這樣不可預測性相當高。

陳志明認為，時代力量在國會已有席次，也有4年經驗，不管是揭弊或在議題的耕耘研究上，都有更強的經營，而且時力跟民眾黨在國家主權議題的立場上，也有極大的差異，這些都是時力比起民眾黨更具優勢的地方。（編輯：張良知）1081020