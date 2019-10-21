韓國瑜險遭蛋洗 徐國勇指示警政署加強維安

（中央社記者黃麗芸台北21日電）藍綠立委今天質詢指出，中國國民黨總統參選人韓國瑜日前造勢險遭蛋洗，警方後續作為為何；內政部長徐國勇今天說，譴責選舉暴力，已指示警政署加強維安、找出行為人。

韓國瑜19日晚間在台南造勢險遭蛋洗，他昨天受訪時表示，不會追究此事；台南警方昨天也不敢大意，加強韓國瑜每個行程的維安工作。

徐國勇今天上午列席立法院內政委員會備詢，他會前受訪時表示，獲知丟蛋一事時，他第一時間就要求警政署和台南市警察局要立即偵辦，現在已有相關進展，同時也指示警政署要提高總統參選人或可能成為參選人的相關維安，並嚴加譴責暴力行為。

隨後民主進步黨籍立委洪宗熠質詢問到，如何看韓國瑜說不追究險遭蛋洗一事。

中國國民黨立委黃昭順質詢也問到，選舉暴力和槍擊案在過去都曾發生過，包括前總統陳水扁和國民黨中央委員連勝文都曾遭槍擊，對於韓國瑜險遭蛋洗一事，事前有無收到相關情資。

黃昭順指出，韓國瑜雖說不追究險遭蛋洗一事，但警方昨晚在韓國瑜拜票活動時拿出許多盾牌，但一般來說只在陳抗活動時才使用，質疑警力執行是否過當，以及目前對參選人有哪些保護措施。

徐國勇答詢表示，此案涉及公然侮辱或傷害罪，為告訴乃論，但不影響警察機關作為，已指示警政署找出相關行為人，對選舉暴力是零容忍。

他說，警政署並未接獲相關蛋洗情資，針對警方使用盾牌一事，會請警政署進一步了解相關情形及檢討，維安不能妨害商家做生意，也不能影響參選人拜票，認為最好的維安是無形的。

警政署刑事局副局長林炎田表示，地區警力維安有其考量，為保護參選人安全，會視情況執行維安。（編輯：張銘坤）1081021