陳同佳案 卓榮泰：香港單方行為傷害台灣主權

（中央社記者葉素萍、侯姿瑩台北23日電）民進黨主席卓榮泰今天說，陳同佳案完全是香港單方的行為，「人要他來，就讓他來，我們要去接，不讓我們去接」，雙方在沒有司法互助協議的情況下接受這種單方行為，對台灣絕對是對主權的傷害。

陳同佳去年在台殺害同為港人的女友，隨後潛逃回港，成為香港修訂「逃犯條例」及「反送中」運動導火線。港府宣稱，陳同佳今天出獄後，將協助他來台投案。陸委會透過既有管道，致函、致電港府，擬派員赴香港押解陳同佳來台受審，但遭港府拒絕。

卓榮泰今天在民進黨中執會前受訪指出，府和院在這方面，事前一定有做過沙盤推演，黨是從旁提供意見而已，無論如何，最開始是站在國家主權跟司法管轄權的考量上，必須要明確表達意見。

他說，今天大家也看到了，這完全是香港單方的行為，「人要他來，就讓他來，我們要去接，不讓我們去接」，雙方在沒有司法互助協議的情況下，接受這種單方行為，「對我們來講，絕對是對主權的傷害。」

卓榮泰指出，無論如何，他希望這件事後續能夠圓滿，對於國內犯罪行為人的司法管轄權要確認，進一步希望，未來與其他國家、地區能夠順利推動司法互助協議，這個有利於全球的治安、反恐等行為，也是身為國際村一份子該有的責任。

外交部長吳釗燮今天也在外交部推特推文表示，香港當局釋放陳同佳以證明「送中條例」是正確的，但「錯了」，陳同佳是殺人嫌疑犯，須透過港台司法合作繩之以法，而非讓陳同佳像觀光客一樣旅行。「明確地說，台灣是台灣，不是中華人民共和國的一部分。」

他說，政府先前向港方要求司法合作，但林鄭月娥拒絕，「我們想派遣執法人員到香港，將嫌犯和證據帶回台灣進行審判，林鄭又再次拒絕！太可惜了！」

吳釗燮表示，「我們想做正確的事」，但是林鄭靠著背後有中國的支持，只試圖讓台灣陷入混亂的辯論中。「我們支持香港的自由與民主」，但拒絕讓林鄭搞亂台灣。（編輯：謝佳珍）1081023