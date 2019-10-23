古寧頭戰役子彈穿腿 9旬英雄遺憾未能戰死沙場

（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）古寧頭戰役70年了，現齡91歲、當年參戰遭子彈射穿左小腿的謝國寶今天表示，戰死沙場是軍人最後的歸宿，當年雖然負傷，卻未能成仁，是此生最大的遺憾。

民國38年10月25日古寧頭戰役發生，中華民國國軍與共產黨解放軍激戰3天3夜，國軍獲得最後勝利；戰爭結束後，開啟了國共雙方長期的對峙。87名當年參戰老兵上午在家屬陪伴下重返戰地，向陣亡袍澤致意，並接受總統蔡英文頒發「古寧頭戰役70週年紀念章」。

其中，戰役發生時才21歲的謝國寶，今天也在兒子謝鴻倫陪同下，乘坐輪椅來到太武山公墓，遙祭當年一起並肩作戰的弟兄。

謝國寶當年是19軍輜重營上尉副營長，他說，當年參戰官兵都是年輕人，沒有家眷顧慮，向後向左向右走都不行，大家都是抱持著置之死地而後生的決心赴戰，拚了命保家衛國。

謝國寶說，國軍之所以打贏這場戰役主要是得利於指揮階層的智慧，再加上共軍不熟悉兩棲作戰，「連政府都不相信打了勝仗」。他還記得，當時共軍屍橫遍野，有5000多具屍體曝露在海邊。他自己也在這場戰役遭子彈射穿左小腿。

對獲頒紀念章，謝國寶直言心情平靜，並說，戰死沙場是軍人最後的歸宿，雖負傷2次，「但還未成仁，是我最遺憾的事」。至於總統專程到金門主持古寧頭戰役70週年紀念，老兵是否感到溫暖，謝國寶說，希望民眾能感受到政府的溫暖，期盼政府施政以民眾福祉為優先。

除了古寧頭戰役，謝國寶在47年的八二三戰役也沒有缺席，後來以陸軍上校退役。曾在革命實踐研究院任教的他說，前台灣大學校長孫震、前政治大學校長張京育等名教授都是他的學生。

雖然年逾9旬，謝國寶仍關心國是，他贊同中國國民黨黨國大老吳稚暉生前的主張「無政府主義」，認為，這不是沒有政府，而是政府管的愈少愈好。

另一位獲頒古寧頭戰役70週年紀念章的老兵梅錦義精神矍鑠地說，「我92歲了」，還說當年是「最漂亮的小伙子」，並笑對媒體記者說，「恐怕你們還打不過我」。

參戰時，梅錦義是201師602團2營6連二兵。談起這場戰役，他眉飛色舞地說，「我自動步槍一瞄準，子彈飛出去，敵人跳起來，非死即傷，至少打死5名匪軍」。雖然遭手榴彈碎片炸傷，他說，還是要繼續打不停。

梅錦義說，古寧頭戰役他們那一班8人死了一半，他慶幸存活下來，感謝蔡總統和前總統馬英九頒發紀念章，覺得很高興。（編輯：謝雅竹）1081023