新北難籌堤外便道經費 蘇貞昌霸氣承諾全額負擔

（中央社記者王鴻國新北23日電）行政院長蘇貞昌今天出席大漢溪治理及堤外便道串聯計畫，要求加速河道疏濬及樹林段堤外基礎加固工程，並對新北籌措2.8億元便道工程分攤經費困難承諾，行政院替新北出錢。

蘇貞昌今天在立委蘇巧慧等地方人士陪同下，出席大漢溪樹林段堤外基礎加固工程開工典禮，聽取水利署預估將耗時9.3年的大漢溪疏濬及加固堤防基礎工程簡報。

由於堤防加固等同時將由新北市水利局接手興建三重到鶯歌堤外便道中最後一段的鐵路橋至柑園大橋段，長約6.3公里的堤外道路工程經費達新台幣8.4億元，基於中央地方七三比的經費分攤比例，新北水利局副局長諶錫輝表示，新北財政拮据，要籌措2.8億元的分攤工程款有困難，盼中央全額負擔。

蘇貞昌致詞表示，從「哈吉貝」颱風造成日本河川潰堤等嚴重生命及財產損失，而此一河段的堤防斷面愈來愈小，堤防下面漸漸被淘空，決策要有魄力，既然河川由中央管，就由中央全額負擔，立刻進行疏濬工程，時間不能長達9.3年，要儘量縮短。

他表示，他從擔任台北縣長時就從三重起頭興建堤外道路，前縣長周錫瑋也接續興建，但中間的鐵路橋到柑園大橋段的6.3公里遲遲未施工，使得這段便道有頭有尾卻難連貫。

他強調，一定要讓這段堤外便道貫通，新北市長侯友宜也到行政院多次請託並說明經費籌措2.8億元的分攤工程款有困難，因為自己當過縣長，也知道當家困難，更能體會候友宜籌錢的困難，他今天就告訴新北市民，「這個錢，我就替新北市出了」。（編輯：李錫璋）1081023