性平公聽會討論同志教育 挺同反同論戰

（中央社記者范正祥台北24日電）立法院教育及文化委員會今天召開「性別平等教育法施行細則草案」公聽會，挺同反同者在會中論戰，以學者專家身分受邀與會的前總統李登輝女兒李安妮肯定教育部所做努力，也呼籲社會透過對話、傾聽化解紛擾議題。

去年公投第11案通過「不應對國中小學生實施同志教育」，教育部今年初修正發布性別平等教育法施行細則第13條規定，把原條文「同志教育」4字刪除，改為「認識及尊重不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向教育，及性侵害、性騷擾、性霸凌防治教育」等內容。教育部次長林騰蛟今天出席公聽會表示，修正施行細則第13條，已兼顧公投結果及性別平等教育法立法意旨。

主持公聽會的教育及文化委員會召委、無黨團結聯盟立委高金素梅強調，召開性別平等教育法施行細則草案公聽會，希望各方和諧對話，聽到彼此聲音。

對於教育部這次提出修正，出席公聽會的人士看法不一。彰化縣國小家長委員會委員莊淑靜等人認為，該修正兼顧公投結果及性別平等教育法立法意旨與國際趨勢；中華民國全國家長聯誼會代表陳貞瑾等人則是質疑，明顯違反公投第11案的意旨。

與會的高雄市中正高工專任輔導教師卓耕宇表示，肯定教育部提出性平法施行細則第13條修正。修訂前，同志教育常常被窄化為認識同志的教育內涵；修訂後，更全面保障學生並有助提升教職員工生的性平意識。（曾任行政院性別平等委員會第1屆委員、也是目前第4屆委員的李安妮說，去年全國性公投案第11案投票通過後，教育部做了非常多努力，蒐集了各界意見，提出性平法施行細則第13條修正，她對此表示肯定。

談及受邀出席公聽會，李安妮說，性平法施行細則，因為是行政命令，行政院送到立法院之後，事實上「備查」即可，但是為了慎重起見，立法院交付委員會「審查」，她非常願意參加公聽會。

李安妮指出，有太多議題把台灣社會撕裂，她觀察，「同婚性平議題確實也是」。她認為今天的公聽會重要意義就是讓各方願意再多傾聽、願意再多對話。（編輯：紀淑芳）1081024