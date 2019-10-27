蔡總統幽默拚連任 盼牙醫師用特權助澄清假訊息

（中央社記者顧荃台北27日電）總統蔡英文2020大選拚連任，她今天面對牙醫師支持者時幽默表示，牙醫的特權就是病人不能講話，但牙醫可以講話，拜託大家利用那短暫的時刻，協助澄清假訊息。

全國牙醫界蔡英文連任後援會今天上午舉辦「從齒顧台灣」大會師活動，動員全台500多人到場，力挺蔡總統連任；包括民進黨立院黨團總召柯建銘、民進黨區域立委參選人羅致政、許淑華、阮昭雄、何志偉、余天、吳怡農與吳思瑤、民進黨不分區立委吳玉琴，以及衛福部長陳時中等人皆到場聲援，蔡總統進場時全場高喊「2020台灣要贏」、「蔡英文當選」等口號。

蔡總統致詞時表示，執政3年來投入超過新台幣20億預算，幫助學童做好口腔預防保健，5歲兒童的齲齒率大幅下降，對65歲以上經濟弱勢的長輩，也持續提供假牙相關補助，牙科健保總額成長率，也比她執政前高，希望再拚4年，讓牙醫業界有更好的發展。

蔡總統指出，保護國家主權是每位國民的責任，距離投票日剩70幾天，對岸打壓的力道會越來越大，透過文攻武嚇、謠言散播等手法，企圖干擾民主國家選舉，連香港和台灣的司法管轄權問題，都滲入政治意圖。這次是決定台灣未來的關鍵，「台灣一定要贏，蔡英文絕不能輸」。

蔡總統說，她要拜託大家三件事，第一，到選舉後段會有許多謠言、假訊息，請不要轉傳，並要去查證。投票是自由意志的表現，當被謠言影響時，就是在破壞民主，民主是重要的資產，不能允許任何破壞民主的因素。

蔡總統並幽默表示，牙醫師的特權就是病人不能講話，但牙醫可以講話，且病人會被迫聽牙醫講話，拜託大家利用那短暫的時刻，協助澄清假訊息。

她說，第二是拜託協助宣傳政績，或許執政初期有些手忙腳亂，但在不斷檢討跟充實戰力後，現在的團隊應該是有史以來最成熟、有效率、有魄力的團隊，希望基層協助多加宣傳。

她表示，第三，2020年是關鍵的選戰，過去選戰是社會分裂的因素，但這次務必要成為團結台灣所有力量的選戰，不論是中華民國派、台灣派、中華民國台灣派，只要可以集結的力量，都請大家加入，希望代表全台灣最大的集合，讓勝選成為社會絕大多數人共同意志的勝選。

蔡總統指出，這次選舉全世界都在看，要看台灣人在這次選舉表達什麼心聲。明年要以選票表達國家集體的意志，請大家一定要去投票，大聲向國際訴說台灣人的選擇和價值。（編輯：蘇志宗）1081027