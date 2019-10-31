網路霸凌不斷 蔡沁瑜哽咽盼警方揪出辱罵網友

（中央社記者王承中台北31日電）鴻海創辦人郭台銘不選總統，但網路上的辱罵不斷，甚至詛咒郭台銘母親及幕僚的女兒。郭台銘幕僚蔡沁瑜、劉宥彤今天前往北市刑事局報案，蔡沁瑜哽咽表示，盼警方揪出躲在鍵盤後的人。

郭台銘投入政治後，郭台銘、郭團隊幕僚在網路上遭到網友辱罵，甚至有網友發文表示，「期待鍋（郭）媽媽趕快駕鶴西歸」。郭台銘幕僚蔡沁瑜日前上節目談及女兒罹癌過程，也有網友留言，「你的女兒死了才好」。另外一位幕僚劉宥彤也遭網友點名辱罵。

面對這些網路上的辱罵，劉宥彤、蔡沁瑜上午代表郭台銘前往台北市刑事局報案，將向蒐集到涉及謾罵的2、300名網友追究法律責任。

蔡沁瑜受訪表示，大家常講台灣最美的風景是人，但在網路上卻變成另外的世界，充滿無理尖酸刻薄惡毒惡劣的謾罵批評，不堪入目的字眼。大家每天努力認真工作，盡最大努力保護家人，但網友竟用詛咒的方式來罵人，讓人覺得非常氣憤。

蔡沁瑜指出，之前郭陣營其實都沒有要計較，因為實在不想浪費時間，但在看到網友詛咒郭台銘母親的這篇留言出現後，實在忍不下去，就決定要站出來。

蔡沁瑜在談及女兒時也一度哽咽表示，她的女兒在兩歲時罹患血癌，她跟先生拚命把女兒救回來，但就有網友會說「你的女兒死了才好」。她說，「天下父母心，沒有必要用這種字眼，我們難道活該被欺負嗎」。

蔡沁瑜指出，不要因為立場不同，就在網路上謾罵。希望警方能夠把躲在鍵盤後面的人揪出來，也希望這樣的風氣到此為止，讓法律來解決這件事情。

劉宥彤則表示，從初選到現在，郭陣營對於網路的謾罵攻擊都希望以和為貴，盼所有支持者能維持理性，但在郭台銘退出選舉後，謾罵攻擊反而變本加厲，已危及到郭團隊及家人安全，相信整個社會也不會姑息養奸，就交給法律處理。（編輯：林孟汝）1081031