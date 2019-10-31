韓國瑜再開支票 銀行不收學貸利息由政府補貼

（中央社記者余祥桃園31日電）國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅今天走訪桃園，韓國瑜表示，政府應負責協助青年將學貸利息降至最低，甚至所有銀行都不向學生收任何利息，由政府補貼。

韓國瑜展開全台傾聽之旅，他日前在雲林青年後援會上表示，若當選總統，將推動中英雙語教育，更要鼓勵大學生、碩士生出國交換一年，所有費用他來想辦法，引發熱議。

韓國瑜今天走訪桃園，在與華勛鄉親見面會上表示，年輕人被低薪困擾，視野打不開，台灣必須快速國際化，政府花再多錢投資年輕人都是值得的，因為投資年輕人就是投資未來。

韓國瑜說，對年輕人來說最困難的是學生貸款，政府應該負責任讓這些經濟困難的年輕子弟到銀行借錢時，將利息降到最低，甚至所有銀行都不向學生收任何利息，由政府補貼。

韓國瑜也批評民進黨已經墮落，不是從前純潔、充滿理想的民進黨，民進黨所有心思放在愛權力、沒有愛人民，平常執政不用心，一到選舉就搞抹黑，藉由抹黑競爭對手獲得選票，這不是台灣價值。

韓國瑜最後呼籲，立委票投給國民黨桃園立委參選人陳學聖、魯明哲、呂玉玲，總統票投給又黑又瘦的韓國瑜，一起為台灣開創未來。（編輯：林興盟）1081031