下週與藍委餐敘 吳敦義：聽取參選人意見

國民黨主席吳敦義2日出席「北部地區退休將領團結自強聯誼會」，呼籲支持國民黨提名的總統參選人韓國瑜，讓國民黨重返執政。中央社記者侯姿瑩攝 108年11月2日

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）中國國民黨主席吳敦義下週將與國民黨立委餐敘。吳敦義今天表示，主要是了解現在狀況，希望黨多做哪些努力，聽聽立委參選人意見；至於不分區立委提名，他說，會考量各種因素。

2020總統與立委選戰逐漸升溫，藍綠主將今天在台南各自有競選活動。吳敦義上午出席台南立委參選人洪秀柱競選總部成立茶會致詞後，隨即北上返回台北，參加「北部地區退休將領團結自強聯誼會」。

對於媒體問及，下週與國民黨立委餐敘將談什麼議題，吳敦義離開餐會前受訪表示，只是了解一下他們現在的狀況怎麼樣，希望黨多做哪些努力，這是很自然的事情。

吳敦義說，立委參選人是出去打選戰的英雄，做後備工作的要去了解需要再加強的地方、聽聽參選人的意見。

國民黨正在進行不分區立委提名作業，外傳吳敦義可能列入名單中。對於這次餐敘是否討論不分區提名議題，吳敦義僅表示，「不分區的立委，我們會考量各種因素」。

吳敦義在餐會中呼籲退役將領將選票投給國民黨提名的總統參選人韓國瑜，支持國民黨提名的立委、將政黨票投給國民黨，一定要讓國民黨「重返執政、撥亂反正」。（編輯：郭萍英）1081102