與型農交流 蔡總統期許打造不一樣農業

總統蔡英文（前右2）3日到高雄大樹山區與型農座談，肯定他們返鄉務農，並由型農各自介紹農作技術和加工手法。中央社記者陳朝福攝 108年11月3日

（中央社記者陳朝福高雄3日電）總統蔡英文今天深入高雄大樹山區與型農座談，肯定這些少年家返鄉務農，尤其有相當多不同的農作法和行銷，期許政府與型農一起打造很不一樣的農業。

繼到大社區青雲宮和大樹區鳳山寺參香，蔡總統隨即轉往大樹區龍目與型農座談，並由鳳梨、豆芽、荔枝、芭樂等型農各自介紹農作技術和加工手法，並致贈總統產品和預祝連任。

對於型農提出的希望政府協助異業合作行銷和通路等問題，蔡總統表示，剛親身體驗大家的產品，很肯定大家的用心，且很精緻。

總統表示，一路吃一路看，想說可以生產更多和賣更多地方，也是大家這個階段的問題，幾年前的問題是剛開始需要資金、需要土地和協助，可是現在看起來，需要的是市場端的協助應該更大。

總統也指著陪同的行政院副院長陳其邁「快被她逼瘋」就是要對青年創業進階版的協助，現在都討論中，例如到下一個階段，要走向市場的過程中，定位是在本地市場或國際市場，那要精心種植出來的或製造加工出來的產品。

總統表示，了解大家在想說下一步誰可以幫忙，下一個階段所需要的資金更大，且可能風險性更大。資金的投入所需要的商業市場掌握能力更強。她會有一個專案性的融資計畫，也就是讓商品走向商品化市場過程中需要的資金，政府就必須要幫忙承擔一部分的風險，所以要再一次的提供一個更進階版的信用保證，以及政府可能合夥做生意，也是有可能的。

總統期許傑出的青年一代投入農業，讓整個農業變成是一個多樣的產業，而且是很精彩的產業，這才是我們共同的責任，一起替這個社會打造很不一樣的農業。（編輯：黃世雅）1081103