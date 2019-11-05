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政黨不分區名單落實世代正義 逾50團體連署

最新更新：2019/11/05 13:14

（中央社記者陳至中台北5日電）青年團體4日發表「對各政黨不分區立委名單安排呼籲」聯合聲明，呼籲各黨派落實世代正義，目前已獲得超過50個環境、性別、人權等不同領域團體連署聲援。

台灣青年民主協會、台灣少年權益與福利促進聯盟、人本教育基金會等團體4日發起連署，呼籲2020大選各政黨陣營針對青年議題提出深度、廣泛的說明。

聲明提到青年最關注的議題，包括工時、工資、房價、勞動權益等，並希望將投票權下修到18歲，降低青年世代參與政治的阻礙，持續推動轉型正義，強化性別教育和情感教育。

對於能源議題，青年團體希望強化電動載具、水資源保護、廢棄物回收利用動能，提出具體政見；呼籲各陣營正面面對高階核廢料存儲、燃煤電廠轉型、提高電價等議題。

主辦單位今天指出，聲明發出不到一天，除了迅速獲得台灣大學、政治大學、台北大學、東吳大學等大學學生會連署，也進一步擴及高中職，包含全國中學學生權益研究會、桃園市高中職學生聯合會等也加入連署行列。

學生團體之外，包括人權公約施行監督聯盟、台灣同志諮詢熱線協會、北海岸反核行動聯盟也加入連署。主辦單位指出，2020大選將到，各政黨為了爭取青年選票，近來紛紛拋出議題引發社會討論，卻仍未將議題政見化。希望各政黨重視青年世代聲音，並落實在不分區名單的安排上。（編輯：管中維）1081105

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