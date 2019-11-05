大選前立院擬12/17停會 朝野暫無共識

（中央社記者王揚宇台北5日電）立法院長蘇嘉全今天召集朝野黨團協商，會中就停會日期交換意見；民進黨團、國民黨團建議為12月17日，親民黨團無意見，但因時代力量黨團說要經內部討論，因此今天沒有結論。

蘇嘉全今天召集朝野黨團協商，研商邀請行政院長蘇貞昌至立法院列席報告中央政府新式戰機採購特別預算案等相關事宜等2案。

這個會期是第9屆立委的最後一個會期，由於2020總統、立委選舉將屆，立法院法定會期至12月31日才休會，協商一開始，民進黨立法院黨團總召柯建銘臨時提議討論停會事宜，希望大家交換意見。

柯建銘指出，戰機預算兼重要性及急迫性，勢必要在休會前完成，因此建議邀請蘇貞昌11月8日到立法院備詢、案子11月11日付委，或11月12日備詢、案子11月13日付委，而這將與停會日期有所連動，「假如說停會日期為12月17日，請大家想想。」

出席黨團協商的時代力量立委鄭秀玲認為，停會是突然提出討論的，是否先做今天要做的事情，至於停會日期，讓她帶回去內部討論後再回報。

蘇嘉全指出，之前第8屆的狀況是，第9屆立委選舉是1月16日投票，院會在12月21日停開，換算下來剛好是25天；而明年選舉是1月11日，假設是今年12月17日停會，剛好是24天，比上一屆少1天，讓立委專心準備選舉。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗聽完後表示，建議12月17日停會。親民黨立委周陳秀霞則說，12月17日停會，「我們沒有意見」。蘇嘉全最後說，對於停會日期12月17日的看法，請時代力量黨團帶回去參考一下。

至於中央政府新式戰機採購特別預算案部分，朝野黨團討論後達成共識，邀請蘇貞昌11月12日赴立法院報告並備質詢。

協商結束後，曾銘宗接受中央社記者訪問時指出，這個會期是預算會期，而歷屆要改選的時候，按照往例，大概會在12月中旬左右停會，若在這之前把有急迫性的公務預算、戰機預算完成審查，就會完成法定義務，所以對於12月17日停會，採開放態度。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋則說，這個會期是預算會期，也是這一屆的最後一個會期，立委們忙於選舉，因此希望參照過去的慣例，在預算審完、完成法定義務後停會，讓立委們去專心選舉。（編輯：林孟汝）1081105