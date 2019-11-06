更多編輯台推薦新聞：
專題／柏林圍牆倒塌30週年 歷史傷疤德國不肯忘記不怕想起
國際

專題／柏林圍牆倒塌30週年 歷史傷疤德國不肯忘記不怕想起

聯合國：美中貿易戰兩敗俱傷 台灣是最大受益者
國際

聯合國：美中貿易戰兩敗俱傷 台灣是最大受益者

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭
政治

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

國民黨傳13日徵召選立委 楊瓊瓔：配合黨方向

最新更新：2019/11/06 13:50

（中央社記者趙麗妍台中6日電）國民黨中央黨部將在13日徵召台中市副市長楊瓊瓔投入台中第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）立委選戰，她今天未正面回應，僅說「我是一個黨員，也會配合黨的方向」。

台中市第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）的無黨籍立委洪慈庸尋求連任，地方盛傳楊瓊瓔將投入選戰，但楊瓊瓔至今未表態。

鏡週刊報導指出，勤跑基層的楊瓊瓔，可望在13日被國民黨黨中央徵召參選立委，而她將比照高雄市長韓國瑜模式，被徵召後請假帶職參選，而非比照新北市長侯友宜先宣布辭去副市長後，再投入選戰的模式。

中央社記者今天詢問是否會配合黨中央徵召，楊瓊瓔未正面回應，她說，現在還是以市政為主，會努力做好市政，「我是一個黨員，也會配合黨的方向」。

楊瓊瓔幕僚表示，目前按照黨中央規劃就是11月13日徵召，提名楊瓊瓔參選第10屆台中市第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）立委，楊瓊瓔身為一個黨員，她尊重黨中央安排。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，目前還沒有收到楊瓊瓔參選申請書，將等收到後送中央提名小組審議，並送中常會通過後再行徵召。（編輯：洪學廣/李亨山）1081106

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報