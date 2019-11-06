國民黨傳13日徵召選立委 楊瓊瓔：配合黨方向

（中央社記者趙麗妍台中6日電）國民黨中央黨部將在13日徵召台中市副市長楊瓊瓔投入台中第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）立委選戰，她今天未正面回應，僅說「我是一個黨員，也會配合黨的方向」。

台中市第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）的無黨籍立委洪慈庸尋求連任，地方盛傳楊瓊瓔將投入選戰，但楊瓊瓔至今未表態。

鏡週刊報導指出，勤跑基層的楊瓊瓔，可望在13日被國民黨黨中央徵召參選立委，而她將比照高雄市長韓國瑜模式，被徵召後請假帶職參選，而非比照新北市長侯友宜先宣布辭去副市長後，再投入選戰的模式。

中央社記者今天詢問是否會配合黨中央徵召，楊瓊瓔未正面回應，她說，現在還是以市政為主，會努力做好市政，「我是一個黨員，也會配合黨的方向」。

楊瓊瓔幕僚表示，目前按照黨中央規劃就是11月13日徵召，提名楊瓊瓔參選第10屆台中市第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）立委，楊瓊瓔身為一個黨員，她尊重黨中央安排。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，目前還沒有收到楊瓊瓔參選申請書，將等收到後送中央提名小組審議，並送中常會通過後再行徵召。（編輯：洪學廣/李亨山）1081106