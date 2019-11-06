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被期待輔選帶小雞 侯友宜笑稱太太才是母雞

最新更新：2019/11/06 14:41
新北市長侯友宜（前右）何時輔選受關注，他6日在市政會議後接受聯訪表示，現在還是以市政為先，當然，假日與晚上是他的時間，有他的角色必須扮演。中央社記者黃旭昇新北攝 108年11月6日
新北市長侯友宜（前右）何時輔選受關注，他6日在市政會議後接受聯訪表示，現在還是以市政為先，當然，假日與晚上是他的時間，有他的角色必須扮演。中央社記者黃旭昇新北攝 108年11月6日

（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市長侯友宜今天被問到，是否為輔選總統與立委參選人的強力母雞，他表示，太太才是母雞，他不但生肖屬雞，自己在家的地位是公雞，公雞都聽母雞的，不過他太太不投入選舉。

總統與立委選舉逼近，侯友宜3日和中國國民黨新北市立法委員參選人拍定裝照，他今天主持市政會議，要求各區長必須在選舉期間嚴守行政中立，不必顧及他在假日與晚上所扮演的其他角色。

侯友宜在市政總質詢結束後，何時投入輔選倍受矚目。會後接受媒體聯訪時，記者問他，市政會議主動提到行政中立的議題，是否代表開始要啟動輔選。

被國民黨新北市黨部主委李乾龍比喻為「母雞」的侯友宜強調，會把自己的角色扮演好，並以市政優先，沒有什麼好考量的。

記者追問，角色是否包括輔選總統與輔選立委參選人，兩種不同身分角色；是否將扮演新北市最強力母雞的角色。

侯友宜笑說，每個人角色不同，他回家就很乖，都聽老婆叫他做什麼，並且向老婆講，「你是母雞，我是公雞，我這個公雞都聽你這個母雞的。」所以，把角色做好才重要。

侯友宜說，太太是母雞，但太太不會投入選舉、也不會出來。他說，自己不但生肖屬雞，且身分是公雞。

記者問他，國民黨總統參選人韓國瑜到新北市的造勢行程，若時間不衝突，是否會同台輔選。但侯友宜口風很緊，同時強調所扮演的角色有輕重緩急，他以市民為重的原則，已經講得很清楚了。

侯友宜表示，假日與晚上是他的私人時間，但若有衝突仍以市政為優先，這是對400萬市民的承諾與態度。至於韓國瑜是否本月16日、17日到新北，他不清楚，也不知道市政行程已排到什麼程度，但假日的市政行程絕對不會少。（編輯：張銘坤）1081106

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