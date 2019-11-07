北京發動非傳統威脅 酈英傑：台灣並不孤單

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天表示，推動美台安全合作並不僅限於美國與台灣之間，若能有理念相近國家與參與其中，將能凸顯「台灣並不孤單」。美台合作啟動的GCTF就是一個例子。

AIT、外交部及數位政委唐鳳下午共同舉辦一場公共論壇，討論美台安全合作的議題。

酈英傑（Brent Christensen）致詞時表示，美台身為民主社會，都十分重視公民意見。透過這次數位對話，讓本地社群也能參與討論，找出美台可以如何一起合作，以更有效地達成「安全的台灣」這項共同目標。

他說，增進美台安全合作的主題，不只在美國和台灣，在全印太區域及海峽兩岸也都十分受到矚目。

8月時，他啟動第3場「數位對話」，詢問民眾對於美台增進安全合作的看法。過去2個月以來，民眾共提出數百個想法，透過唐鳳採用的創新數位平台工具，找出其中最受關注的10個想法，在今天進行討論。

酈英傑說，他也要提出幾項看法。首先，中華人民共和國對台灣構成的不僅是軍事威脅，除了在台海從事具有挑釁意味愈發濃厚的軍事活動外，北京還針對台灣進行非傳統型態的威脅，包括不實訊息、在外交上施壓、擠壓台灣國際空間，以及經濟脅迫。

這樣的非傳統威脅需要非傳統的應對措施加以回應，他強調，美國向來鼓勵、支持台灣努力採取創新及不對稱的做法，使台灣及整個印太區域對此類威脅具備更強的抵禦能力。

第二，他說，推動美台安全合作並不僅限於美國與台灣之間，若能有理念相近國家與民主社會參與其中，將能凸顯「台灣並不孤單」。有關來自理念相近國家的支持，「全球合作暨訓練架構」（GCTF）就是一個例子。

他指出，2015年剛起步時，GCTF只是一項美台雙邊的合作計畫，但如今規模已大幅擴增，包括今年開始納入日本成為固定夥伴，AIT會繼續努力，讓更多理念相近夥伴加入。理念相近國家的支持並不僅對台灣有益，也是維護美國自由、開放印太區域願景的關鍵因素。

第三，酈英傑表示，美台關係並非基於共同威脅，而是奠基於對共享價值的嚴正遵守之上，包括民主、包容、自由及法律之前人人平等，都是美台共享價值。今天的論壇證明了民主可以是政策創新的泉源，這與另一種限制自由、違反基於規則的國際秩序並扼阻創新的治理體系，形成鮮明對比。

外交部常務次長曹立傑致詞時指出，台美間的安全合作，強化台灣的防衛能力、嚇阻軍事威脅且確保台海、印太區域的和平。

除了傳統安全議題之外，他說，台灣跟美國也致力強化非傳統領域的安全合作，包括在GCTF架構下，共同舉辦20多場的工作坊，主題涵括人道援助、網路安全、媒體識讀。（編輯：林孟汝）1081107