總統彰化訪視老人養護中心 談長照施政成果

（中央社記者蕭博陽彰化縣8日電）總統蔡英文今天到彰化縣訪視老人養護中心，再到大城鄉咸安宮向鄉親說明政府施政成果，總統談話著重老人照顧與福利，廟口開講參與對象也多為中、老年人，明顯搶攻長輩選票。

蔡總統傍晚由民主進步黨立法委員洪宗熠陪同，前往二林鎮參訪私立慈恩老人養護中心，實地了解長照業務推展情形，由於今天恰好是立冬，洪宗熠特別準備熱騰騰羊肉爐為長輩「補冬」，蔡總統也親切與共餐老人互動，接著再到大城鄉咸安宮參拜。

總統在慈恩養護中心致詞說，長照2.0是她4年前選總統時規劃政策，上任後立即推動，上任前預算一年只有新台幣50億元，現在為擴大規模每年增加預算，明年預算已增到400億元，盼將照顧老人體系做得更好、更完整，也讓從事長照服務工作的人有更好待遇。

總統表示，衛生福利部推出長照2.0升級計畫，而有些長輩需要24小時照顧，需要住宿型長照機構，但機構若太遠，老人家離開社區太久也不好，因此，政府規劃日照中心結合住宿型機構，政府會找鄉鎮市長商量及尋找適合地點，也歡迎有意願在地人洽談合作。

總統表示，政府希望每鄉鎮都有結合日照及住宿型機構的長照中心，並以平價讓大家都能負擔，使台灣長照可從健康照顧、關懷據點到日照中心及住宿型機構成為完整系統，長照服務加上健保制度，將讓台灣成為至少是亞洲地區社會安全網最完整的國家。

蔡總統晚間在咸安宮除向鄉親說明長照2.0、嬰幼兒托育補助、在彰化外海發展離岸風電創造就業機會等政策，總統也特別推薦立委洪宗熠爭取養殖漁業電價優惠及許多地方建設，因此，希望鄉親用選票再送洪宗熠進立法院，「也再給蔡英文4年時間」讓施政延續。

總統說，公元2020年大選不只選總統領導台灣，更重要是，中國現在對台灣施加很多壓力，中國對台灣主權有很多打壓，全世界都在看，台灣人明年要做什麼選擇，是否有能力守護主權，或要向中國妥協，而台灣人若有決心守護主權，就一定要去投票。

蔡總統表示，投票是民主社會表達意志最重要方法，投票數越多，聲音越大，世界就會知道，台灣人有堅定意志守護主權，世界就也會幫助台灣，所以拜託鄉親，台灣人要展現團結，明年1月11日要去投票，向世界大聲說，台灣人有堅強意志和決心守護主權。（編輯：謝雅竹）1081108