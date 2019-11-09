韓國瑜幾流說 蔡總統：選舉困難也不能推給人民

（中央社記者潘姿羽台北9日電）國民黨總統參選人韓國瑜昨日砲轟民進黨，批評幾流的人民選出幾流的政府，總統蔡英文今天回應，市政做得不順、選舉選得困難，也不能把責任推給人民。

蔡總統今天出席「第一銀行120週年系列活動」員工運動大會暨愛心園遊會，聯訪時有媒體詢問，對於韓國瑜向執政黨嗆聲，有幾流的人民，就會選出幾流的政府，有什麼看法。

蔡總統表示，選舉選到這個階段，韓市長看起來有些口不擇言，民進黨執政縣市的表現都比他在高雄市好，希望他市政不順、選舉困難，也不能把責任推給人民。

前總統馬英九也提出批評，認為蔡總統是自我感覺良好的總統，蔡總統回應，再怎麼說，民進黨執政成績還是比他的執政成績好，而說到自我感覺良好，「他執政的時候，也常被批評自我感覺良好不是嗎？」

媒體進一步詢問全國競選總部主委、國會龍頭人選的安排，蔡英文回應，全國競總主委有討論、也有幾個人選，但外傳總統府秘書長陳菊擔任主委，確實是空穴來風。

對於媒體詢問國會龍頭是否屬意由立法院長蘇嘉全、前行政院長游錫堃來擔任，蔡總統表示，這是黨中央主導的事情，她沒有太多評論。

外傳鴻海創辦人郭台銘、親民黨主席宋楚瑜將組成「郭宋配」參選總統，蔡總統表示，她對此事沒有評論；至於會不會對選情造成影響，她回答，這只是在傳言階段。（編輯：紀淑芳）1081109