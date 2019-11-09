團結牌拉抬氣勢 賴清德成綠營最強助選員

（中央社記者溫貴香台北9日電）前行政院長賴清德在黨內總統初選後沉潛一段時間，隨著2020大選升溫，帶著黨內對他擔任蔡總統副手的期待，啟動全台輔選行程，拉抬立委選舉氣勢，成為綠營最強助選員。

2020總統副總統選舉，中選會18日開始辦理候選人登記，屆時總統蔡英文黨內初選競爭對手賴清德是否成為副手備受關注。賴清德日前結束美國輔選行程，僑界士氣大振，且因餐券熱賣，讓原本規劃的場地都因僑胞熱烈參與而改換大型場地，以容納更多人。挾著輔選高人氣，賴清德回國後擦亮團結牌，啟動全台輔選。

輔選行程從海外拉回台灣，賴清德安排也相當用心，先從黨內分屬不同派系的正國會彰化立委黃秀芳開始啟動輔選行程，對黨內不同派系釋出善意，營造團結氣氛。

同屬正國會的立委蔡適應表示，對他而言，最佳助選員首推基隆市長林右昌，施政滿意度7成，政績就是立委選舉最佳保證。

蔡適應說，另一位超級助選員就是賴清德。賴清德雖是新北市萬里人，但成長過程都在基隆，也是基隆之光。賴清德輔選列車下週四（14日）將開拔到基隆幫他助選，屆時將和林右昌同台，拉抬氣勢。

賴清德初選過後，選擇在台南子弟兵、立委林俊憲競選總部成立大會上，和蔡總統首度同台，看出他對台南的重視，並回應支持者對蔡賴團結的期待。

3月16日台南市立委補選勝出的郭國文回憶，當時「韓流」方興未艾，賴清德陪著他站在路口，不畏風雨向每位路過的選民請託，最後可說是「清流」打敗「韓流」。

他表示，現階段總統選情看好，但立委選情還要追趕，支持者期待綠營團結，賴清德的輔選是民進黨團結合作的指標。有些支持者原先不想出來投票，看到賴清德站出來，也都被感動。（編輯：紀淑芳）1081109