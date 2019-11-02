蔡賴配 賴清德：台灣隊一員輔選是責任無關位置

（中央社記者陳朝福高雄2日電）前行政院長賴清德今天陪同民進黨立委劉世芳在黃昏市場拜票，熱情民眾爭相握手合照也索取簽名；賴清德推薦劉世芳專業，被問到「蔡賴配」時說「輔選是責任和什麼位置無關」。

賴清德上午和總統蔡英文在台南聯合為黨提名的立委參選人林俊憲拉抬選情，下午轉往高雄為提名連任立委第6選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61個里）的趙天麟、第3選區（楠梓、左營）的劉世芳到傳統市場掃街拜票。

位於左營區自由三路的自由黃昏市場，是高雄市人氣很旺的採買市集，賴清德由劉世芳及市議員李柏毅等人陪同在市場入口拜票，受到很多民眾熱情歡迎，更有攤商放下手邊工作只為了和賴清德合照。

媒體關切是否和蔡總統搭檔參選，「蔡賴配」何時成形？賴清德表示，自己是民進黨黨員、台灣隊的一員，一直都留在團隊裡，「幫蔡總統助選、輔選立委是我的責任，和什麼位置都沒有關係。」

賴清德說，左營、楠梓是艱困選區，劉世芳能夠當選就代表高雄市的8席就能全上，台南的6席也有決心全壘打，極具有指標意義。

劉世芳感謝賴清德幫忙輔選，她說，左楠是高雄的艱困選區，面臨很多挑戰，但有信心也盼大家為她加油。劉世芳在致詞時也提及，希望賴清德和蔡總統能一起幫台灣隊加油。（編輯：孫承武）1081102