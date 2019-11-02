蔡賴合力拚國會過半 目標南二都立委全壘打

（中央社記者溫貴香台南市2日電）總統蔡英文與前行政院長賴清德今天將同台出席立委林俊憲競選總部成立大會，並將分進合擊拉抬高雄、台南立委選情，力拚南二都立委全壘打，2020國會過半。

2020總統蔡英文連任競選辦公室發言人顏若芳上午受訪表示，總統週末與假日行程滿檔，除秉持國政優先行程外，週六將從台南市、雲林縣跑到晚上的新北市行程，拜訪立委參選人林俊憲、林宜瑾、郭國文、蘇治芬、張宏陸等人選區。

她表示，總統將在這些立委選區信仰中心向鄉親報告國政推動情形，推薦黨籍的優質選將，也將出席宗教、農會等後援會的成立活動，向宗教界、各級農會團體成員爭取支持，也希望在過去3年多來的基礎上，將各項施政的進展，再向前推進。

11月3日（週日）行程則鎖定國民黨總統參選人韓國瑜大本營高雄市密集搶攻，顏若芳表示，總統將前往高雄市立委林岱樺、李昆澤、邱議瑩選區拜訪，與當地鄉親互動，也將與農民座談，了解目前農業發展動態並聽取建言。當天，也將出席工業與漁會後援會的成立活動。

賴清德也鎖定輔選台南市與高雄市立委，除了今天在台南市與總統同台外，輔選列車將開進高雄市，出席民進黨立委趙天麟舉辦的「小天地青年座談會暨趙天麟辣客戰隊成立」記者會、陪同趙天麟市場掃街；接著前往民進黨立委劉世芳選區，陪同劉世芳市場掃街；週日將出席高雄市立委李昆澤的音樂會，也可望與蔡總統再度同場。

2016年立委選舉，台南市5席、高雄市9席，民進黨揮出全壘打，明年經過選區重劃，台南市增為6席、高雄市減為8席，民進黨盼再度維持佳績，國民黨則全力尋求突破。（編輯：黃瑞弘）1081102