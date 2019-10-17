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蔡英文拚2020連任1/15

蔡英文台中競總招募青年軍 共同抗中保台

最新更新：2019/10/17 11:40

（中央社記者郝雪卿台中17日電）總統蔡英文台中競選總部今天召開記者會，公開招募「青年軍」，呼籲18到30歲的青年在25日前踴躍報名，一起加入抗中保台的行列。

台中市議員黃守達及陳世凱上午與2000年到2016年歷屆的青年軍一字排開，在總統蔡英文台中競選總部高喊「TWENTY TWENTY TAIWAN WIN 青年團體挺小英」口號，歡迎青年朋友加入挺小英。

黃守達表示，希望能邀請更多朋友加入行列，打贏2020選戰。台灣歷史上重大改變，年輕人都沒有缺席，在關鍵時刻都會站出來，2020年也是年輕人的選舉，需要青年朋友出來為台灣打拚。

代表歷屆青年軍發言的林義偉表示，從2000年到現在，每個時代都有不同的目標及訴求，但捍衛台灣主權及民主的目標不變，香港目前的情況讓大家更關心台灣未來走向，台北市長柯文哲及國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜對中國的態度曖昧，只有蔡總統是唯一可以捍衛台灣民主機制的人選。

黃守達表示，台中競選總部這次招募18歲到30歲的青年朋友，也歡迎在職青年加入，培訓後將陸續投入輔選工作。（編輯：唐聲揚）1081017

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