更多編輯台推薦新聞：
影片／國民客場完封紅雀 國聯冠軍賽旗開得勝
運動

影片／國民客場完封紅雀 國聯冠軍賽旗開得勝

更新／颱風哈吉貝侵襲日本 12日航班異動取消整理
生活

更新／颱風哈吉貝侵襲日本 12日航班異動取消整理

特稿／普世價值還是中國市場 NBA風波後企業恐更糾結
國際

特稿／普世價值還是中國市場 NBA風波後企業恐更糾結

專題／移工來台30年 近看台灣社會不可或缺的異鄉人
生活

專題／移工來台30年 近看台灣社會不可或缺的異鄉人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
專題／中國因素下的尼泊爾 流亡藏人漸失庇護頻遭送中
首頁 / 重點新聞
新聞專題
蔡英文拚2020連任
民進黨6月19日正式提名總統蔡英文角逐2020總統大選，蔡總統說，她一定使命必達、一定當選，2020目標很清楚「總統要勝選、立委要過半」。
蔡英文拚2020連任
新聞專題
蔡英文拚2020連任1/14

卓榮泰：總統立委競選主軸護國保台

最新更新：2019/10/12 14:01
民進黨主席卓榮泰（左2）12日出席總統蔡英文與立委選舉新北市第11選區聯合競選總部輔選幹部第一次擴大座談會，他表示，總統與立委選舉競選主軸是「護國保台」，新北將布設防守線全力守住既有席次，在艱困選區透過組織戰全面進攻。右2為立委參選人張銘祐。中央社記者黃旭昇新北攝　108年10月12日
民進黨主席卓榮泰（左2）12日出席總統蔡英文與立委選舉新北市第11選區聯合競選總部輔選幹部第一次擴大座談會，他表示，總統與立委選舉競選主軸是「護國保台」，新北將布設防守線全力守住既有席次，在艱困選區透過組織戰全面進攻。右2為立委參選人張銘祐。中央社記者黃旭昇新北攝　108年10月12日

（中央社記者黃旭昇新北12日電）民進黨主席卓榮泰今天表示，總統與立委選舉競選主軸是「護國保台」，新北將布設防守線全力守住既有席次，在艱困選區透過組織戰全面進攻，讓新人當選以護國會、保台灣。

卓榮泰今天前往新北市新店，出席總統蔡英文與立委選舉新北市第11選區（新店、深坑、坪林、石碇、烏來）聯合競選總部輔選幹部第一次擴大座談會。

新北立委第11選區被民進黨視為艱困選區，徵召媒體人張銘祐參選，並由新北市議員陳永福擔任選區競選總部主委，各地方人士與後援會總會長與幹部，與卓榮泰舉行閉門輔選會議。

陳永福在公開致詞時表示，大新店文山選區因選票結構因素，確實是民進黨的艱困選區，他自己參選3次立委都屢戰屢敗，選區要突破很困難，但這次因為香港反送中事件影響，有機會勝選。

陳永福表示，將針對選區的軍公教選民屬性，選戰策略主打「中國聯合次要敵人國民黨打擊民進黨，台灣若失守，國民黨就是下個被中國消滅的對象。」盼望輔選幹部多宣傳。

陳永福也向卓榮泰報告，此選區難以突破的困境還包括外在壓力，支持者一旦公開表態，會承受許多外界的干擾，參選人必須顧及支持者的安全。

卓榮泰則感謝現場的陳永福與前新北市議員廖筱清等人願意讓賢，黨中央此次在汐止、永和與新店選區都推出新人參選，希望扶植年輕人與社會對話，也盼望新店選區以「勇敢的台灣派」對抗「斯文的地方派」。

卓榮泰在致詞與受訪時，感謝地方願意挺新人，全力提供組織與人脈，呈現老將新秀、世代共榮的局面，也讓大新店文山區充滿希望。下屆總統與立委選舉競選主軸將以「護國保台」定調，全力防守既有立委席次，以護國會、保台灣。

卓榮泰說，將以本屆席次（9席）為基礎，守好防守線後全面進攻，「汐止選區應該是防守的衛冕區，新店則要請張銘祐全力攻下這一席。」他也肯定參選人在媒體的政治論述與文宣戰，盼加強組織動員同步進攻。

張銘祐致詞表示，反送中事件促成他第一次參選，感謝前輩的牽成讓綠營在新店選區整合成功，他將以「疼惜兒女、更新新店」為主軸，也感謝榮民、榮眷私下支持，盼望勝選讓子女可在自由民主的國家繼續生存。（編輯：張銘坤）1081012

民進黨主席卓榮泰（右）12日到新店出席總統蔡英文與立委選舉新北市第11選區聯合競選總部輔選幹部第一次擴大座談會，勉勵立委參選新人張銘祐（左），與社會對話。中央社記者黃旭昇新北攝　108年10月12日
民進黨主席卓榮泰（右）12日到新店出席總統蔡英文與立委選舉新北市第11選區聯合競選總部輔選幹部第一次擴大座談會，勉勵立委參選新人張銘祐（左），與社會對話。中央社記者黃旭昇新北攝　108年10月12日
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報