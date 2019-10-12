卓榮泰：總統立委競選主軸護國保台

民進黨主席卓榮泰（左2）12日出席總統蔡英文與立委選舉新北市第11選區聯合競選總部輔選幹部第一次擴大座談會，他表示，總統與立委選舉競選主軸是「護國保台」，新北將布設防守線全力守住既有席次，在艱困選區透過組織戰全面進攻。右2為立委參選人張銘祐。中央社記者黃旭昇新北攝 108年10月12日

（中央社記者黃旭昇新北12日電）民進黨主席卓榮泰今天表示，總統與立委選舉競選主軸是「護國保台」，新北將布設防守線全力守住既有席次，在艱困選區透過組織戰全面進攻，讓新人當選以護國會、保台灣。

卓榮泰今天前往新北市新店，出席總統蔡英文與立委選舉新北市第11選區（新店、深坑、坪林、石碇、烏來）聯合競選總部輔選幹部第一次擴大座談會。

新北立委第11選區被民進黨視為艱困選區，徵召媒體人張銘祐參選，並由新北市議員陳永福擔任選區競選總部主委，各地方人士與後援會總會長與幹部，與卓榮泰舉行閉門輔選會議。

陳永福在公開致詞時表示，大新店文山選區因選票結構因素，確實是民進黨的艱困選區，他自己參選3次立委都屢戰屢敗，選區要突破很困難，但這次因為香港反送中事件影響，有機會勝選。

陳永福表示，將針對選區的軍公教選民屬性，選戰策略主打「中國聯合次要敵人國民黨打擊民進黨，台灣若失守，國民黨就是下個被中國消滅的對象。」盼望輔選幹部多宣傳。

陳永福也向卓榮泰報告，此選區難以突破的困境還包括外在壓力，支持者一旦公開表態，會承受許多外界的干擾，參選人必須顧及支持者的安全。

卓榮泰則感謝現場的陳永福與前新北市議員廖筱清等人願意讓賢，黨中央此次在汐止、永和與新店選區都推出新人參選，希望扶植年輕人與社會對話，也盼望新店選區以「勇敢的台灣派」對抗「斯文的地方派」。

卓榮泰在致詞與受訪時，感謝地方願意挺新人，全力提供組織與人脈，呈現老將新秀、世代共榮的局面，也讓大新店文山區充滿希望。下屆總統與立委選舉競選主軸將以「護國保台」定調，全力防守既有立委席次，以護國會、保台灣。

卓榮泰說，將以本屆席次（9席）為基礎，守好防守線後全面進攻，「汐止選區應該是防守的衛冕區，新店則要請張銘祐全力攻下這一席。」他也肯定參選人在媒體的政治論述與文宣戰，盼加強組織動員同步進攻。

張銘祐致詞表示，反送中事件促成他第一次參選，感謝前輩的牽成讓綠營在新店選區整合成功，他將以「疼惜兒女、更新新店」為主軸，也感謝榮民、榮眷私下支持，盼望勝選讓子女可在自由民主的國家繼續生存。（編輯：張銘坤）1081012