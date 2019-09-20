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蔡英文拚2020連任
民進黨6月19日正式提名總統蔡英文角逐2020總統大選，蔡總統說，她一定使命必達、一定當選，2020目標很清楚「總統要勝選、立委要過半」。
蔡英文拚2020連任
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蔡英文拚2020連任1/12

競選副手是誰 蔡總統：適當時報告並提最佳人選

最新更新：2019/09/20 13:16
總統蔡英文（圖）20日主持桃園捷運綠線GC03標地下段潛盾工程開工典禮時表示，民進黨現在是非常團結的，她與前行政院長賴清德的溝通都很順暢，至於整體規劃和將來副手人選，會在最適當的時候跟大家報告，並提出最佳人選。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年9月20日
總統蔡英文（圖）20日主持桃園捷運綠線GC03標地下段潛盾工程開工典禮時表示，民進黨現在是非常團結的，她與前行政院長賴清德的溝通都很順暢，至於整體規劃和將來副手人選，會在最適當的時候跟大家報告，並提出最佳人選。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年9月20日

（中央社記者邱俊欽桃園20日電）總統蔡英文今天表示，民進黨現在是非常團結的，她與前行政院長賴清德的溝通都很順暢，至於整體規劃和將來副手人選，會在最適當的時候跟大家報告，並提出最佳人選。

蔡總統上午主持桃園捷運綠線GC03標地下段潛盾工程開工典禮時表示，桃園是一個快速成長城市，交通建設是整個城市發展重中之重，在市長鄭文燦的努力下，以及中央年度預算和前瞻基礎建設計畫預算補助，整體捷運建設規模擴大，對桃園的發展非常重要，同時也對北北基生活圈形成非常重要，將來在1小時之內，北北基的民眾可以到任何地點，對整體國家發展非常重要。

總統會後在接受媒體聯訪時，被問到民進黨內部有聲音建議重新思考「蔡賴配」的可能性，總統說，「這個事情我也說過很多次，民進黨現在是非常團結的，我們全體都認為團結是最重要的」。

總統說，「我和賴前院長的溝通都很順暢，至於整體規劃和將來副手人選，我們會在最適當的時候跟大家報告，我們會提出最佳的人選。」（編輯：方沛清）1080920

總統蔡英文（前右）與桃園市長鄭文燦（前左）20日共同主持桃園捷運綠線GC03標地下段潛盾工程開工典禮，上香祈福。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年9月20日
總統蔡英文（前右）與桃園市長鄭文燦（前左）20日共同主持桃園捷運綠線GC03標地下段潛盾工程開工典禮，上香祈福。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年9月20日
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