更多編輯台推薦新聞：
特稿／解讀中共四中公報 對香港反送中3個可能作為方向
兩岸

特稿／解讀中共四中公報 對香港反送中3個可能作為方向

加州野火見證愛情 新人戴口罩完成終身大事
國際

加州野火見證愛情 新人戴口罩完成終身大事

抖音疑將個資傳到中國 紐時：美政府啟動調查
國際

抖音疑將個資傳到中國 紐時：美政府啟動調查

週末夜看什麼書 蘇貞昌推薦做伙走台步
文化

週末夜看什麼書 蘇貞昌推薦做伙走台步

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
蔡英文拚2020連任
民進黨6月19日正式提名總統蔡英文角逐2020總統大選，蔡總統說，她一定使命必達、一定當選，2020目標很清楚「總統要勝選、立委要過半」。
蔡英文拚2020連任
新聞專題
蔡英文拚2020連任1/18

蔡賴初選後首度同框 蔡總統感謝賴清德輔選[影]

最新更新：2019/11/02 11:17
爭取連任的總統蔡英文（前中）2日出席立委林俊憲（前右2）聯合競選總部成立大會，與前行政院長賴清德（前左2）在台上拉起手，高喊當選，為林俊憲助選，拉抬2020總統立委大選選情。中央社記者溫貴香攝　108年11月2日
爭取連任的總統蔡英文（前中）2日出席立委林俊憲（前右2）聯合競選總部成立大會，與前行政院長賴清德（前左2）在台上拉起手，高喊當選，為林俊憲助選，拉抬2020總統立委大選選情。中央社記者溫貴香攝　108年11月2日

（中央社記者溫貴香台南2日電）2020總統與立委選戰逐漸升溫，爭取連任的總統蔡英文今天出席立委林俊憲總部成立大會，與前行政院長賴清德在初選後首度同台，賴清德呼籲要全力支持蔡總統勝選，蔡總統也對賴清德輔選表達感謝，盼團結打贏選戰。

賴清德參與民進黨總統初選落敗後，表態支持蔡總統競選連任，黨內力拱蔡賴配，也讓兩人同台備受關注。蔡總統和賴清德在台上拉起手，高喊當選，為自己和台南立委拉抬選情。

蔡總統除暢談政績外，也呼籲大家團結，為台灣人打出一場漂亮選戰。她特別提到，很感謝賴清德，前一段時間去美國和僑胞座談溝通，回台後沒時間休息，馬上全台輔選，希望集結所有輔選能量，爭取勝選。

賴清德表示，蔡總統和國民黨總統提名人都來到台南，這是2020第一場車拚的場面，選擇在台南市，表示看得起台南，台南鄉親都歡迎，但他要呼籲大家，繼續維持台南民主聖地地位，讓民進黨繼續揮出全壘打，台南6席全上。

他表示，守護台灣最重要的就是總統選舉，在台灣情勢危急之際，要拒絕台灣變成第二個香港、西藏，在這場選舉府城鄉親一定要站在第一線打頭陣，讓蔡總統高票當選，立委全壘打，國會過半。1081102

爭取連任的總統蔡英文（中）2日出席立委林俊憲（右2）總部成立大會，與前行政院長賴清德（前左2）在初選後首度同台，蔡總統除暢談政績外，也呼籲大家團結，希望集結所有輔選能量，爭取勝選。中央社記者溫貴香攝　108年11月2日
爭取連任的總統蔡英文（中）2日出席立委林俊憲（右2）總部成立大會，與前行政院長賴清德（前左2）在初選後首度同台，蔡總統除暢談政績外，也呼籲大家團結，希望集結所有輔選能量，爭取勝選。中央社記者溫貴香攝　108年11月2日
延伸閱讀
蔡賴首度同場韓朱合體 超級星期六台南對決藍綠主將台南輔選造勢 逾800警力維安蔡賴合力拚國會過半 目標南二都立委全壘打蔡總統賴清德2日回防台南 初選後首度同台輔選蔡賴11/2台南輔選 黃偉哲：同台機會很高從美返台 賴清德：正式投入輔選
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報