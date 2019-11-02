蔡賴初選後首度同框 蔡總統感謝賴清德輔選[影]

爭取連任的總統蔡英文（前中）2日出席立委林俊憲（前右2）聯合競選總部成立大會，與前行政院長賴清德（前左2）在台上拉起手，高喊當選，為林俊憲助選，拉抬2020總統立委大選選情。中央社記者溫貴香攝 108年11月2日

（中央社記者溫貴香台南2日電）2020總統與立委選戰逐漸升溫，爭取連任的總統蔡英文今天出席立委林俊憲總部成立大會，與前行政院長賴清德在初選後首度同台，賴清德呼籲要全力支持蔡總統勝選，蔡總統也對賴清德輔選表達感謝，盼團結打贏選戰。

賴清德參與民進黨總統初選落敗後，表態支持蔡總統競選連任，黨內力拱蔡賴配，也讓兩人同台備受關注。蔡總統和賴清德在台上拉起手，高喊當選，為自己和台南立委拉抬選情。

蔡總統除暢談政績外，也呼籲大家團結，為台灣人打出一場漂亮選戰。她特別提到，很感謝賴清德，前一段時間去美國和僑胞座談溝通，回台後沒時間休息，馬上全台輔選，希望集結所有輔選能量，爭取勝選。

賴清德表示，蔡總統和國民黨總統提名人都來到台南，這是2020第一場車拚的場面，選擇在台南市，表示看得起台南，台南鄉親都歡迎，但他要呼籲大家，繼續維持台南民主聖地地位，讓民進黨繼續揮出全壘打，台南6席全上。

他表示，守護台灣最重要的就是總統選舉，在台灣情勢危急之際，要拒絕台灣變成第二個香港、西藏，在這場選舉府城鄉親一定要站在第一線打頭陣，讓蔡總統高票當選，立委全壘打，國會過半。1081102