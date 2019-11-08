相中陳菊連任成功福地 蔡總統高雄競總16日成立

尋求連任的總統蔡英文第一個競選總部，16日將在國民黨總統參選人韓國瑜大本營高雄成立。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北8日電）總統大選逐漸升溫，尋求連任的總統蔡英文第一個競選總部，16日將在國民黨總統參選人韓國瑜大本營高雄成立，蔡陣營高雄競選總部主任委員、立委管碧玲說，這象徵從高雄開始贏，高雄大贏，台灣就大贏。

蔡總統4年前的高雄競選總部設在凹子底公園附近，這次選擇設於捷運鳳山西站旁，與總統府秘書長陳菊2014年高雄市長勝選連任總部同位置。

高雄競選總部成立後，蔡陣營17日將成立全國與台北市競選總部，24日成立台中市競總，12月1日成立新北市及桃園市競總，12月14日成立台南市競總。

對於17日全國與台北市競選總部的活動規劃，蔡陣營發言人阮昭雄表示，這次除了有傳統的演講場，也會用類似園遊會的方式，在輕鬆快樂的氛圍下進行，例如設置闖關集點活動，分享總統政績與訴求等，希望大家扶老攜幼一同參與；至於活動詳情，預計12日召開記者會對外說明。

蔡陣營高雄競選總部預計16日舉行總部成立大會，同時將舉辦大型造勢活動。目前這處位在鳳山區新建的競總已近完工，總部搭建工程緊鑼密鼓進行中。

管碧玲說，這塊福地是勝利的象徵，市民對於去年受到韓國瑜欺騙，憤怒感十足，紛紛出錢出力，共同捐款搭建市民總部，要為高雄雪恥，從高雄開始贏，高雄大贏，台灣就大贏。

高雄競選總部執行總幹事康裕成說，隨著選情升溫，總統蔡英文聲勢持續上升，尋求連任的8席高雄立委參選人把握機會，在各大路口與街頭顯眼處掛上與小英的合體看板，除增加曝光度，展現團結氣勢，也期待總統支持度延伸至立委選情，讓「辣台妹」小英效應延燒，發揮母雞帶小雞的重要功能。

康裕成指出，網路空戰雖日趨重要，實體選舉看板依然不可少，以此管道擴大接觸選民機會，鞏固潛在支持者。面對明年總統選舉，高雄競選總部卯足全力，盼讓蔡總統在高雄市得票過半，爭取8席立委連任。（編輯：紀淑芳）1081108