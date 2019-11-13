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行政院會14日討論中醫藥發展法 助產業發展

最新更新：2019/11/13 21:53

（中央社記者顧荃台北13日電）行政院會明天將討論「中醫藥發展法」草案，重點包括促進中醫藥永續發展政策、完善中醫藥醫療及照護服務、提升中藥品質管理及產業發展、精進中醫藥研究發展及人才培育等。

總統蔡英文日前表示，政府會協助中藥產業提升競爭力，幫中藥商打開國際市場締造更多商機。衛福部擬定的中醫藥發展法草案，從法規制度面來促進中藥產業的發展，鼓勵創新、研發，成為國家級的產業輔導計畫、培育完善的專業人才。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）晚間說，衛福部為因應世界衛生組織（WHO）所制定的「2014-2023年傳統醫學戰略」，並為落實憲法所賦予國家應促進現代和傳統醫藥研究之義務，依此擬定「中醫藥發展法」草案。

Kolas指出，該草案共24條，制定重點包括促進中醫藥永續發展政策，例如設置中醫藥研究基金、提供中醫藥研究獎勵或補助；完善中醫藥醫療及照護服務，發展中醫居家醫療；提升中藥品質管理及產業發展，例如加強中藥上市後監測措施；以及精進中醫藥研究發展及人才培育，包括建置國家中醫藥知識庫、發展中醫藥實證醫學、高中以下課綱納入中醫知識等。（編輯：蘇志宗）1081113

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