郭台銘與宋柯兩邊合作 郭營喊泛藍郭粉政黨票投橘

（中央社記者王承中、郭建伸台北13日電）親民黨主席宋楚瑜今天宣布投入總統大選，並表示不分區名單將有郭台銘影子。鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜表示，郭陣營不排斥幫忙站台，也希望政治傾向泛藍的郭粉，集中力量把政黨票投給親民黨。

外傳親民黨不分區名單可能納入永齡基金會正副執行長劉宥彤、蔡沁瑜，劉宥彤晚間在臉書上貼出和蔡沁瑜、宋楚瑜發言人于美人合照，並寫下「女力覺醒！我們比男人多了份細膩，卻也可以很有魄力跟執行力！如果我不小心從政，你們會挺我嗎？」引發不少聯想。

蔡沁瑜表示，目前還沒有討論到那麼細節，是否被列入不分區以親民黨公布為主；她過去提到，郭台銘與親民黨合作的確是一個方向，但是合作的程度、名次如何，還是要尊重親民黨。

宋楚瑜今天的參選記者會匯集各方人馬，郭台銘核心幕僚、永齡基金會正副執行長劉宥彤、蔡沁瑜均與會，台灣民眾黨代表亦有列席，而宋數度提到郭台銘，卻沒提到柯文哲，外界解讀頗有「宋郭」合力拚選戰味道。後來隨即傳出劉宥彤、蔡沁瑜將列為親民黨不分區，而消息傳出後兩陣營都沒否認。

蔡沁瑜在會前受訪表示，宋楚瑜很能做事、願意做事，並把事情做好，期待未來台灣能往振興經濟、堅守民主自由的方向發展。

對於郭台銘是否會支持宋楚瑜參選總統，蔡沁瑜指出，郭台銘日前也強調樂觀其成，郭陣營支持能為台灣做事、堅守民主自由的人，對於幫忙站台並不排斥。

媒體詢問，是否呼籲政黨票要投給哪個政黨。蔡沁瑜表示，郭陣營一直希望國會能夠在藍綠之外有一條新的路，所以強調第三勢力、第三條路及中道主流力量，呼籲所有選民，即便心中有屬意的總統參選人，但希望能讓小黨在國會突圍。

蔡沁瑜指出，過去郭陣營曾呼籲政黨票投給民眾黨，但也發現有半數以上的郭粉屬性是泛藍，若郭粉有自己屬意的政黨，就往自己想要的地方前進，也希望政治傾向泛藍的郭粉，集中力量把政黨票投給親民黨。

另外有關郭家軍列入民眾黨或親民黨的不分區立委名單，蔡沁瑜則指出，現在就等民眾黨公布名單，與親民黨的部分則是還在商議，會再做細部協商。

今天宋楚瑜的參選記者會結束後也發生一個小插曲，宋楚瑜競辦發言人于美人要離去前，秘書長李鴻鈞對于美人說，「美人，我介紹你一下另外兩位美人。」李鴻鈞所說的就是蔡沁瑜和劉宥彤。

言談之中，蔡沁瑜還對于美人說，郭粉都很高興于美人接任發言人，紛紛表態都想投給宋楚瑜。當時不少媒體在現場目睹，此舉也引發聯想，認為「郭宋合作」勢在必行。

另外，宋楚瑜日前接受媒體專訪時，也提到黨秘書長李鴻鈞是重要人才，外界解讀，李鴻鈞這次仍可望列入親民黨不分區名單。（編輯：紀淑芳）1081113