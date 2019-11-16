吳斯懷仍列不分區 徐永明：國民黨被深藍綁架

時代力量黨主席徐永明（前右）16日陪同立委參選人陳惠敏（前右2）掃街拜票，對於國民黨提名退役將領吳斯懷列不分區立委，徐永明表示，代表國民黨已被深藍或比較激進的力量所綁架。中央社記者王淑芬攝 108年11月16日

（中央社記者王淑芬高雄16日電）時代力量黨主席徐永明今天南下高雄輔選，對於國民黨提名退役將領吳斯懷列不分區立委，徐永明表示，代表國民黨已經被深藍或是比較激進的力量所綁架。

時代立量在高雄市第7選區（鳳山區）提名陳惠敏，徐永明早上南下輔選，陪同陳惠敏到肉豆公市場拜票。

高雄市第7選區有7人表態參選，競爭激烈，徐永明肯定陳惠敏過去擔任立法院黨團主任的表現，希望高雄鄉親支持她。

徐永明提到時力不分區參選人名單時表示，時力提名陳椒華代表重視南部，也計畫在台中、高雄舉辦募款餐會，對政黨票有信心。

他指出，時力除了考慮要在屏南提一名具有醫師背景候選人，也考慮在高雄再提一名具有文創背景候選人，屆時高雄、屏東都會有時力區域立委候選人。

他透露，併同時力提名的不分區立委，時力南部大概會有5名不分區和區域立委參選人，代表時力對南部的重視，「時力絕不是北部政黨」，盼5人都能全上，讓南部人和年輕人的聲音在立法院都有代表。

另外，對於國民黨提名退役將領吳斯懷列不分區立委，徐永明表示，代表國民黨已經被深藍或是比較激進的力量所綁架，「黨主席吳敦義排名都可以往後挪，可是吳斯懷卻不能動」。他質疑，代表國民黨內部偏統一的力量跟台灣民眾想法越離越遠。

徐永明預估，國民黨的選票有可能會往外流動，未來多黨不過半情況越來越有可能。（編輯：洪學廣/吳協昌）1081116

時代力量高雄市第7選區（鳳山）立委參選人陳惠敏（中）16日一早到市場拜票，衝刺選情。中央社記者王淑芬攝 108年11月16日