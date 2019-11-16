更多編輯台推薦新聞：
雪梨特派回傳／澳洲Bellamy's奶粉廠被蒙牛收購 朝野一片撻伐
國際

雪梨特派回傳／澳洲Bellamy's奶粉廠被蒙牛收購 朝野一片撻伐

IG隱藏按讚數測試擴及全球 用戶建議設開關
科技

IG隱藏按讚數測試擴及全球 用戶建議設開關

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽
政治

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
12強／王威晨安打林哲瑄3分砲 8局下中華隊5比1領先澳洲
首頁 / 政治

吳斯懷仍列不分區 徐永明：國民黨被深藍綁架

最新更新：2019/11/16 12:56
時代力量黨主席徐永明（前右）16日陪同立委參選人陳惠敏（前右2）掃街拜票，對於國民黨提名退役將領吳斯懷列不分區立委，徐永明表示，代表國民黨已被深藍或比較激進的力量所綁架。中央社記者王淑芬攝　108年11月16日
時代力量黨主席徐永明（前右）16日陪同立委參選人陳惠敏（前右2）掃街拜票，對於國民黨提名退役將領吳斯懷列不分區立委，徐永明表示，代表國民黨已被深藍或比較激進的力量所綁架。中央社記者王淑芬攝　108年11月16日

（中央社記者王淑芬高雄16日電）時代力量黨主席徐永明今天南下高雄輔選，對於國民黨提名退役將領吳斯懷列不分區立委，徐永明表示，代表國民黨已經被深藍或是比較激進的力量所綁架。

時代立量在高雄市第7選區（鳳山區）提名陳惠敏，徐永明早上南下輔選，陪同陳惠敏到肉豆公市場拜票。

高雄市第7選區有7人表態參選，競爭激烈，徐永明肯定陳惠敏過去擔任立法院黨團主任的表現，希望高雄鄉親支持她。

徐永明提到時力不分區參選人名單時表示，時力提名陳椒華代表重視南部，也計畫在台中、高雄舉辦募款餐會，對政黨票有信心。

他指出，時力除了考慮要在屏南提一名具有醫師背景候選人，也考慮在高雄再提一名具有文創背景候選人，屆時高雄、屏東都會有時力區域立委候選人。

他透露，併同時力提名的不分區立委，時力南部大概會有5名不分區和區域立委參選人，代表時力對南部的重視，「時力絕不是北部政黨」，盼5人都能全上，讓南部人和年輕人的聲音在立法院都有代表。

另外，對於國民黨提名退役將領吳斯懷列不分區立委，徐永明表示，代表國民黨已經被深藍或是比較激進的力量所綁架，「黨主席吳敦義排名都可以往後挪，可是吳斯懷卻不能動」。他質疑，代表國民黨內部偏統一的力量跟台灣民眾想法越離越遠。

徐永明預估，國民黨的選票有可能會往外流動，未來多黨不過半情況越來越有可能。（編輯：洪學廣/吳協昌）1081116

時代力量高雄市第7選區（鳳山）立委參選人陳惠敏（中）16日一早到市場拜票，衝刺選情。中央社記者王淑芬攝　108年11月16日
時代力量高雄市第7選區（鳳山）立委參選人陳惠敏（中）16日一早到市場拜票，衝刺選情。中央社記者王淑芬攝　108年11月16日
時代力量黨主席徐永明（前右2）16日到高雄市肉豆公市場陪同立委參選人陳惠敏（前右3）掃街拜票，衝刺選情。中央社記者王淑芬攝　108年11月16日
時代力量黨主席徐永明（前右2）16日到高雄市肉豆公市場陪同立委參選人陳惠敏（前右3）掃街拜票，衝刺選情。中央社記者王淑芬攝　108年11月16日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報