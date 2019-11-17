初選試煉催生英德配 賴清德政治生涯峰迴路轉

總統蔡英文17日宣布，副手為前行政院長賴清德（圖）。賴清德致詞表示，有感於蔡總統的誠意，從許多民眾的期待中，他看到自己的責任，決定接受蔡總統邀請，在最黑暗的時刻，持續團結守護台灣，綻放民主光芒。中央社記者鄭傑文攝 108年11月17日

（中央社記者溫貴香台北17日電）前行政院長賴清德從人氣政治明星，到卸任閣揆投入總統初選挑戰蔡總統落敗，飽嘗政治冷暖，繞了一大圈如今又成為蔡總統副手，完成黨內期待的「英德配」，成為蔡總統分身，衝刺2020大選。

賴清德雖然是副手，但輔選能量豐沛，是歷任副手人選中少見的一級戰將；如英德配順利當選，賴也將開啟政治生涯的新階段，政治行情攀升。

總統大選倒數2個月的關鍵時刻，賴清德歸隊加入輔選，最後更成為蔡總統副手，弭平初選以來黨內裂痕，力拚總統連任、衝刺國會過半。

國慶日後，賴清德遠赴美國輔選，1週跑了4個城市，之後從海外拚回國內，已經成為大選的頭號助選員；雖然對擔任副手始終不鬆口，但外界早已嗅到蔡賴合作的氛圍，此時宣布英德配可說是水到渠成。

總統蔡英文（右）17日宣布，副手為前行政院長賴清德（左），兩人也呼口號，展現團結氣勢。中央社記者鄭傑文攝 108年11月17日

原本是蔡總統之外最耀眼的綠營政治明星，賴清德在閣揆任內嚐到九合一選舉挫敗，辭掉閣揆後投入台南立委補選的輔選，比自己打選戰還認真，一個卸任閣揆深入大街小巷拉票，令人印象深刻，民進黨保住台南這席立委，賴清德居功厥偉。

但黨內外都沒想到，民進黨中央黨部3月18日辦理總統初選登記，賴清德投下政壇震撼彈，登記初選挑戰蔡總統，被形容是突襲、背叛，各種耳語攻擊不曾停過，歷經將近3個月的初選，賴清德飽經人情冷暖，而選舉結果開高走低，也讓政壇一路順遂的賴清德狠狠跌了一跤。

不過，始終不接受協調的賴清德，在初選結束後，儘管心中五味雜陳，第一時間仍坦然接受敗選結果，也致電蔡總統表達恭賀之意。

隨後賴清德沉潛、深省，期間也與三五好友們赴日本石垣島旅遊，遠離台灣的政治紛擾，過程中，許多大老、政界要角都試圖與賴清德聯繫，希望與他相見一談，都遭到婉謝。

沉潛一段時間後，「老大姐」總統府秘書長陳菊曾探視、老朋友屏東縣長潘孟安也與賴清德長談、賴清德也曾拜會民進黨前主席林義雄等人，黨內要角都認為賴清德是國家長期培育的資產，對台灣這塊土地有使命、有責任，最後他被打動。

9月24日他接受民進黨主席卓榮泰、總統蔡英文陣營的邀約赴美輔選，國慶日後7天內狂掃美國4城市輔選。

民進黨人士表示，海外小英總統連任後援會籌組時，一度傳出到美國演講與授旗的人是副總統候選人，大家不斷揣測，一開始還不敢相信是賴清德，台灣媒體之後揭露賴清德要出席演講並授旗後，後援會的募款餐券一掃而空，甚至更換更大場地、餐券加碼賣，呈倍數成長，海外鄉親力拱英德配的熱情可見一斑。

陪同賴清德這趟美國行的輔選幹部透露，賴清德在美國相當低調，對於智庫等單位的邀訪，一律拒絕、不希望節外生枝，行程單純化就是幫忙蔡總統連任與立委選舉輔選，重點就是團結台灣。

前行政院長賴清德（圖）20日在紐約替總統蔡英文輔選，演講時強調團結支持蔡總統連任，「只要台灣贏，就沒有輸家」。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年10月21日

回到台灣後，賴清德持續訴諸團結，在總統初選過程中有些民進黨立委力挺賴清德，一直希望賴清德回國後能夠幫忙輔選，輔選幹部透露，但考量黨內因不分區立委提名機制的爭議，黨內氣氛不好，賴清德的輔選策略也稍作調整。

賴清德第一站啟動人道關懷之旅，用醫師也是同志身分探視因癌症再入院的民進黨立委余天女兒余苑綺。隔天，則到彰化幫忙民進黨立委黃秀芳輔選，因余天與黃秀芳同屬正國會系統，而賴清德過去與正國會系統的台南市議會議長郭信良交鋒不斷，選擇輔選正國會立委作為起手式，頗有團結黨內的弦外之音。

初選過後，部分黨內人士曾擔心賴清德心灰意冷，放棄未來。「大器胸懷、易地而處」，陳菊就在接受中央社專訪時，就提到總統初選過程是賴清德人生不同的歷練，如果要做為台灣重要的國家領導人，這些都會加分。

60歲的賴清德是醫生出身，從政後鮮少碰到大風大浪，2017年9月離開台南市政府北上接任閣揆後，碰到多項爭議政策，加上九合一選戰大敗，以及初選挑戰蔡總統失利，雖然是失敗，但也是淬鍊，從黨內仍力促英德配，可見並未損及他的政治行情。

雖然副總統在機制上是備位元首，但部分綠營人士仍對賴清德接班寄於厚望。從和蔡總統競爭，到雙方合作擔任副手，過去雙方微妙的關係，未來能否合作無間，進而促成總統連任、國會過半，他的角色吃重，也動見觀瞻。（編輯：蘇龍麒）1081117